Voluntários garantem sucesso da Festa do Bom Jesus

Conheça as histórias e a dedicação das pessoas que atuam na festa da paróquia

Organizar uma festa já é um desafio, imagine então uma que dura oito dias e tem capacidade para receber até 2,3 mil pessoas sentadas. Esse feito só é possível graças ao empenho e dedicação de muitos voluntários.

Voluntários Lázaro Quaino, Edmilson Gaiola e Edmilson Corrêa – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus, um evento anual aguardado pela comunidade, é resultado do esforço conjunto de fiéis que doam seu tempo e talento para garantir o sucesso da celebração.

Desde a montagem das estruturas até o preparo dos pratos e a animação, a colaboração é intensa. Entre os voluntários, destacam-se figuras como Lázaro Quaino, de 76 anos, que há 14 anos é o responsável pelo churrasco. “Sou um católico praticante e devoto do Senhor Bom Jesus. Ser voluntário é muito gratificante”, afirmou Lázaro, acrescentando que a preparação para o evento começa cerca de dez dias antes.

Outro pilar do evento é Edmilson Roberto Gaiola, de 63 anos, coordenador do bar desde a primeira edição da festa, em 2010. Gaiola tem uma ligação de anos com a paróquia: “Fui batizado, fiz primeira comunhão, casei, batizei minhas filhas, que também fizeram a crisma e primeira comunhão e casaram, tudo na Bom Jesus”. Para ele, ser voluntário é uma expressão de amor e dedicação, sem esperar nada em troca.

Edmilson Benedito Corrêa, de 62 anos, gerente de recursos humanos, também é um veterano na organização da festa. Iniciou como cantor de bingo e, desde 2017, coordena essa atividade, que acontece todos os dias no salão principal. No último ano, foram vendidas cerca de 28 mil cartelas.

“Ser voluntário representa a felicidade de ver a comunidade reunida, com amor, carinho e dedicação. E todo ano, quando a festa acaba, já fico ansioso pelo próximo”, comentou Corrêa.

A voluntária Célia de Lima coordena a barraca do salgado – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

A aposentada Célia de Lima, de 73 anos, coordena a barraca do salgado e é outra voluntária de longa data. “Minha relação com a igreja é muito importante. Faço parte da Pastoral dos Ministros da Eucaristia, sou acólita e coordeno a missa das 7 horas aos domingos. Participo desta comunidade desde 1958, o Senhor Bom Jesus é fundamental na minha vida”, concluiu Célia.

Uma família unida no voluntariado

Lucas Leoncine com Lara e a mulher Wanessa para a família, o engajamenteo vai além da fé – Foto: Claudeci Junior_Divulgação

Americana A família do vereador de Americana, Lucas Leoncine, de 42 anos, também é voluntária da festa. Ele, a mulher Wanessa dos Reis Leoncine, de 43 anos e a filha Lara Leoncine, de 9 anos, são responsáveis pela barraca da roleta, uma das atrações tradicionais do evento.

“Estamos desde a primeira edição, que aconteceu no local onde hoje está construída a igreja. Eu e minha mulher começamos na barraca dos espetinhos e depois assumimos a barraca da roleta, onde estamos até hoje. Em 2015, a Lara nasceu e já tem alguns anos que levamos ela para participar conosco”, contou Lucas, destacando a importância da participação familiar na festa.

Lucas começou a se envolver com a comunidade do Bom Jesus em 2008, influenciado por sua esposa, que frequentava a paróquia na época em que namoravam. “Em 2009 nos casamos e continuamos a frequentar. Dedicamos nossa fé católica e cristã ao Senhor Bom Jesus”, explicou o vereador.

Para a família Leoncine, o engajamento vai além da fé. “Primeiro vem o dever de se engajar nas causas e contribuir com a comunidade, depois vem a energia da festa, o prazer de estar reunido trabalhando e acolhendo as pessoas. Quando termina, já ficamos com saudade, na expectativa da próxima!”, compartilhou Lucas.