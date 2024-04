Reels comerciais do LIBERAL, no Instagram, divulgam serviços de forma dinâmica; veja como anunciar

A divulgação de produtos e serviços pelas redes sociais, nos tempos atuais, é de suma importância para um negócio. Pensando nisso, o LIBERAL produz vídeos comerciais em formato de Reels para serem publicados no Instagram do jornal, que conta com 109 mil seguidores, com o objetivo de impulsionar as vendas de clientes parceiros.

O Reels é uma plataforma dentro do Instagram voltada para vídeos curtos, de cerca de um minuto e meio, que estão em alta no consumo dos internautas. No último trimestre de 2023, por exemplo, foi o formato mais utilizado por marcas na rede social, de acordo com o relatório Mídias Sociais 360º, divulgado pela FAAP (Fundação Armando Alvares Penteado), em novembro.

Reels publicitários do LIBERAL levam conteúdo a 109 mil seguidores – Foto: Arquivo/Secom

O serviço pode ser negociado diretamente com o departamento comercial do jornal, por meio do telefone (19) 3471-0309 ou pelo WhatsApp (19) 99708-8831. Após o acerto com o cliente, a equipe de produção realiza uma pesquisa detalhada sobre a empresa, a fim de entender as necessidades do parceiro e as possibilidades de vídeos. A dinamicidade da plataforma permite que empresas de diferentes segmentos possam anunciar, alcançando variados públicos.

O editor de conteúdo publicitário do LIBERAL, Diego Dusso, explica a importância do vídeo ser planejado. “Atualmente, ao promover um produto, é crucial segmentar o público-alvo de forma adequada. Não basta apenas criar vídeos genéricos, é essencial direcionar o conteúdo para os interesses específicos do público”, disse.

Após as gravações, são adicionados elementos publicitários para aumentar o impacto do produto final. Além disso, a locução é realizada nos estúdios profissionais do LIBERAL e a edição do vídeo é feita de modo que atraia a máxima atenção do espectador. Após a finalização, a produção é enviada para aprovação do cliente e, posteriormente, publicada em horários estratégicos para garantir maior engajamento.

“Por ser uma base de seguidores do Instagram 100% orgânica, composta por pessoas reais, a credibilidade do LIBERAL se estende aos negócios que ele promove. Os seguidores confiam nas recomendações e parcerias feitas pelo LIBERAL, o que aumenta a confiança nos comércios locais que são mencionados ou promovidos por meio dessa plataforma”, completou Diego.