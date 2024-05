Festa de Santo Antônio tem início nesta sexta-feira em Americana com programação artística variada

Com atrações ecléticas, 124ª edição do evento vai do sertanejo ao pop rock

A 124ª edição da Festa de Santo Antônio terá uma programação artística eclética. O evento tem início nesta sexta-feira (17) e segue até o dia 16 de junho, com shows que vão do sertanejo ao pop rock.

Ao todo serão cinco finais de semana de festa. A festividade é realizada no estacionamento da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, na Rua Vieira Bueno, 150, no Centro de Americana.

A dupla sertaneja Fábio Menezes e Felipe dão a largada do primeiro final de semana de festa. A apresentação será realizada na noite desta sexta, com início às 19h, horário padrão para os shows da Festa de Santo Antônio.

A dupla Fábio Menezes abre a temporada de shows na 124ª Festa de Santo Antônio – Foto: Divulgação

O sábado (18) será animado pela voz da cantora e compositora Isa Siqueira, que promete colocar o público para dançar e cantar. A primeira semana de festa se encerra com Ruan Ferrari e a Banda Chiclete com Pimenta, no domingo, dia 19.

A segunda semana de festividade começa na sexta-feira, dia 24, com o melhor do modão de viola com a dupla Jack e William. No dia seguinte, o palco é tomado pelo Samba d’Aninha, atração tradicional nas quermesses e festas da região.

A cantora apresenta sucessos do samba, com clássicos de Zeca Pagodinho, Dona Ivone Lara e Beth Carvalho. Encerrando o final de semana, o cantor sertanejo Gabriel Alan.

A festa retorna na emenda do ponto facultativo de Corpus Christi, na sexta-feira, dia 31 de maio, desta vez com atrações que levam um repertório eclético para o evento. A Banda Edhen apresenta o rock no palco das festividades de Santo Antônio.

O sábado (1º) será comandado pelo grupo Alto Astral, seguido pela Banda Single Pop no domingo.

Partindo para a reta final do evento, o penúltimo final de semana tem João Paulo e André, Vini Drummond e o paulistano Grupo Samprazer, na sexta, sábado e domingo, respectivamente. O último é estreante no evento e apresenta um repertório de samba e pagode.

O último final de semana da 124ª edição da Festa de Santo Antônio terá quatro dias de evento, começando na quinta-feira (13) com o pop rock tocado pela americanense AR 40.

A sexta e sábado, 14 e 15, recebem Yago Rocha e Banda SP 304, encerrando a temporada da quermesse. Um almoço no domingo (16) marca o último dia de festividade. Na ocasião toca a dupla Dany e Diego.

Uma parceria de sucesso

O Grupo Liberal firmou parceria com a organização da Festa de Santo Antônio. Além da cobertura social e jornalística do evento, bem como promoções comerciais, o LIBERAL marca presença na animação da festa.

As rádios Clube AM 580, a Gold 94.7 e a Zé FM 76.3, emissoras do grupo, estarão presentes na figura do radialista Cezar Polidoro. Ele fará brincadeiras, locução e sorteio de prêmios.

Confira as datas e as atrações musicais

Maio

Dia 17 – Fábio Menezes e Felipe

Dia 18 – Isa Siqueira

Dia 19 – Ruan Ferrari e Banda Chiclete com Pimenta

Dia 24 – Jack e William

Dia 25 – Grupo Samba d’Aninha

Dia 26 – Gabriel Alan

Dia 31 – Banda Edhen

Junho