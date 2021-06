Nicola e Rodrigo Guimarães ‘estreiam’ em duelo contra o Sub-20 do Palmeiras

O volante Nicola e o atacante Rodrigo Guimarães, que chegaram ao Rio Branco nas duas últimas semanas, serão titulares no jogo-treino deste sábado (5) contra o Palmeiras. A atividade acontece a partir das 10 horas, na Academia de Futebol 2, em São Paulo.

Nicola e Rodrigo são as únicas novidades em relação à equipe que perdeu por 1 a 0 para o time Sub-23 do Corinthians no dia 21 de maio, em jogo-treino. Eles assumem os lugares do volante Cristiano e do centroavante Marcelo Burim, que está em avaliação.

Equipe comandada por Campangnollo se prepara para a Bezinha – Foto: Thiago Barreto/ Rio Branco

O Tigre vai iniciar o confronto com a seguinte escalação: Diego; Pimentel, Léo Cruz, Lucas Casão e Bruno Franco; Nicola, Renan e Bruninho; Miqueas, Rodrigo Guimarães e Thiago.

Nicola foi o último reforço anunciado pela diretoria. Ele chegou ao clube na última segunda-feira, após ter conquistado o título do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão em 2020, pelo São José, e ter sido titular do Monte Azul na Série A2 deste ano.

Rodrigo, por sua vez, já tinha sido contratado pelo Rio Branco em janeiro, depois de ter defendido a Itararé na Segunda Divisão de 2020. No entanto, no mês seguinte, ele acabou emprestado para o Velo Clube, pelo qual jogou a Série A2.

Em pré-temporada desde março, o Tigre tem realizado amistosos desde a primeira semana de preparação, com direito a vitórias por 1 a 0 sobre o Comercial e por 2 a 1 sobre o Capivariano, além de derrotas por 3 a 0 para o Primavera e por 1 a 0 para o Rio Claro.

O elenco comandado pelo técnico Marcos Campangnollo conta com 18 jogadores e segue em fase de montagem para a disputa da Bezinha, que começa em 22 de agosto, conforme ficou definido no último dia 27, em reunião realizada entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e os clubes.

Em 17 de junho, ainda haverá o conselho técnico do torneio, que se equivale à quarta divisão estadual.