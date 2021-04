Após ‘tropeços’, Rio Branco supera o Capivariano em jogo-treino

Após duas derrotas seguidas, o Rio Branco voltou a vencer um jogo-treino nesta sexta-feira (23). O Tigre bateu o Capivariano por 2 a 1, com gols do volante Cristiano e do lateral-direito Pimentel. A atividade aconteceu no estádio Décio Vitta, em Americana, e teve dois tempos de 50 minutos.

Inicialmente, o Rio Branco entrou em campo com: Diego; Pimentel, Léo Cruz, Vitão e Bruno Franco; Vinicius Tidão, Cristiano, Renan e Luis Antonio; Miqueas e Vitor.

Lateral-direito Pimentel balançou a rede na atividade desta sexta – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A novidade entre os titulares foi o volante Tidão, de 21 anos, que passa por um período de testes no clube. No ano passado, ele disputou o Campeonato Paulista da Série A3 e a Copa Paulista pelo Primavera.

“Mais importante que o resultado foi o comprometimento dos atletas, a postura deles perante uma equipe de uma série acima deles, de uma equipe que está em competição. A tomada de decisão foi totalmente diferente do que nos outros jogos”, disse o técnico Marcos Campangnollo, via assessoria de imprensa.

Além do comportamento, o técnico também elogiou o desempenho técnico de seus jogadores. “Nós trabalhamos mais a bola, tivemos mais dinâmica no jogo. No setor defensivo também, a gente se comportou muito bem”, afirmou.

Enquanto o Tigre se prepara para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, o Capivariano está na disputa da Série A3.

Nesta pré-temporada, a equipe americanense já havia enfrentado outros três adversários de divisões acima: venceu o Comercial por 1 a 0, em Americana; perdeu para o Rio Claro por 1 a 0, fora de casa; e levou 3 a 0 do Primavera, em Indaiatuba.

O elenco riobranquense folga neste fim de semana e volta a trabalhar na segunda, às 15h30. O time ainda tem meses de preparação até a Bezinha, prevista apenas para o segundo semestre.