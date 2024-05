Zagueiro Gustavo Brandão celebra fase artilheira no Rio Branco: ‘coisas foram acontecendo naturalmente’

Com nove gols, defensor assumiu a artilharia isolada da Série A4 e conta que iniciou no futebol como meio-campista

Se o Rio Branco está perto de conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4, muito se deve ao zagueiro Gustavo Brandão. Artilheiro do time na temporada, ele se isolou como principal goleador da competição no último sábado (4), na vitória por 2 a 0 diante da Francana, no jogo de ida da decisão. Ao todo, são nove gols para a conta dele.

Formado na base do Criciúma-SC, o atleta tem passagens por Laranja Mecânica-PR, Mauá e Marcílio Dias-SC. No entanto, até a chegada ao Tigre, ele tinha apenas três gols marcados profissionalmente – todos em 2023. Em entrevista ao LIBERAL, o defensor de 23 anos conta que iniciou sua trajetória como meio-campista, mas ao longo do tempo foi transformado em zagueiro, por conta da altura de 1,90 m.

Gustavo Brandão tem nove gols e é o artilheiro da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Sempre gostei de bater pênalti, até porque eu fui virar zagueiro faz uns três ou quatro anos, antes só jogava de segundo volante e meia, então já treinava. Cheguei aqui e o nosso cobrador era o Batista, mas acabou que nos pênaltis contra Audax e Taquaritinga ele não estava em campo, aí caiu no meu colo e eu aproveitei a oportunidade”, disse.

A temporada de Brandão é histórica para o clube. Isso porque em 20 partidas ele se tornou o zagueiro com mais gols desde a volta do Tigre ao profissional, em 1979, ultrapassando César Xavier, que havia feito sete gols em 88 jogos, entre 1991 e 1996. Em toda a história, Brandão ainda está atrás de Fructuoso, campeão do interior em 1922 e 1923 e que fez 12 gols em 66 partidas.

‘Coisas foram acontecendo naturalmente’

“O Peixe Gato (mordomo do Rio Branco) até brinca comigo antes dos jogos, perguntando se vou fazer mais um. Quando cheguei aqui, eu disse que fiz três gols no ano passado e que esse ano iria fazer pelo menos cinco. Ele brincou: ‘caraca, se você fizer, vai estar bem’. As coisas foram acontecendo naturalmente, fiz o primeiro e as oportunidades foram aparecendo”, comentou.

Frente a mais de sete mil torcedores, o Tigre venceu por 2 a 0 e ficou perto de conquistar a Série A4, podendo perder por até um gol de diferença no jogo da volta, no domingo (12), às 10h30, em Franca. Para o último duelo do campeonato, Brandão diz que a equipe está confiante.

“Não esperava que fosse acontecer tudo isso na minha vida. Estou feliz em ter ajudado com o acesso, fazendo gols e evoluindo profissionalmente na minha carreira. Graças a Deus, a gente conseguiu fazer o resultado em casa, saindo com 2 a 0. Sabemos que vai ser um jogo difícil, é uma equipe que durante o campeonato todo se manteve na liderança, mas a expectativa e a confiança estão altas”, completou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.