Rio Branco toma gol de velho conhecido e perde jogo-treino contra o Rio Claro

Agora no Galo Azul, Jobinho marcou o único gol da atividade, realizada nesta quinta-feira, no Augusto Schmidt Filho

O Rio Branco perdeu por 1 a 0 para o Rio Claro em jogo-treino realizado nesta quinta-feira (15), na casa do adversário, no estádio Augusto Schmidt Filho. O único gol da atividade foi marcado pelo atacante Jobinho, que teve passagens de destaque pelo Tigre, com direito a um acesso para a elite estadual em 2009.

Ele balançou a rede aos 30 minutos do segundo tempo, quando o técnico Marcos Campangnollo, do Rio Branco, já havia mexido no time inteiro.

Rede foi balançada aos 30 minutos do segundo tempo, após mexidas – Foto: Divulgação / Rio Branco

Inicialmente, a equipe americanense jogou com: Diego; Pimentel, Léo Cruz, Vitão e Bruno Franco; Cristiano, Gustavo Gomes, Renan e Luis Antonio; Miqueas e Thiago.

O Rio Claro disputa o Campeonato Paulista da Série A2, enquanto o Tigre se prepara para o Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, equivalente à quarta divisão estadual.

O Galo Azul é o segundo clube profissional enfrentado pelo Rio Branco nesta pré-temporada para a Bezinha, que deve começar no segundo semestre. No último sábado, o Tigre tinha vencido o Comercial por 1 a 0, no Décio Vitta, em Americana.

“Os níveis que a gente está fazendo os amistosos são bem gratificantes, porque vão dando uma cancha para nós. A gente vai acertando algumas situações que estamos vendo de errado. Acho que é muito válido, porque a gente está jogando com equipes muito fortes e isso vai nos capacitando”, disse o treinador, via assessoria de imprensa.

Os comandados de Campangnollo se reapresentam na manhã desta sexta, para um treino regenerativo com o preparador físico Tuka Ribeiro.