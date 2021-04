Rio Branco vence o Comercial de Ribeirão Preto em jogo treino

O Rio Branco saiu vitorioso na manhã deste sábado (10), de um jogo-treino contra Comercial de Ribeirão Preto, por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Fabrício Miranda. O embate ocorreu às 10h30, no Estádio Décio Vitta em Americana.

Equipe do Rio Branco comandada por Marcos Campagnholo em jogo treino deste sábado – Foto: Thiago Barreto/ Rio Branco

O gol do duelo foi anotado aos 35 minutos do segundo tempo, quando o atacante, que subiu do Sub-20 recentemente, balançou as redes após passe do volante Higor Luan.

A atividade deste sábado foi o primeiro teste do Rio Branco contra um clube profissional na temporada. Nos demais confrontos de preparação para o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, a tradicional Bezinha de 2021, o Tigre só encarou times amadores.

O técnico do Alvinegro, Marcos Campagnolo, celebrou o triunfo, entretanto, destacou que neste momento o mais importante é ver a movimentação dos atletas e suas condições físicas.

O atacante Fabrício Miranda marcou o gol da vitória contra o Comercial – Foto: Thiago Barreto/ Rio Branco

“O resultado não importa, é bom ganhar também, dá um ânimo maior, precisamos de algumas peças a gente sabe, mas acho que estamos no caminho certo”, afirmou.

Na sequência, o Rio Branco ganha folga neste domingo e segunda, e se reapresenta na terça-feira (13), às 9h.