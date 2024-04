Rio Branco terá treino aberto neste sábado, na véspera da decisão diante do XV de Jaú

O Rio Branco vai promover um treino aberto à torcida a partir das 9h deste sábado (27), véspera do jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista Série A4, diante do XV de Jaú, que vale o acesso para a Série A3 de 2025. A partida decisiva será no domingo (28), às 10h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, disputado no último sábado (20), no estádio Décio Vitta, em Americana, o Tigre precisa da vitória para deixar a quarta divisão. Isso porque em caso de novo empate avança o time de melhor campanha, que é o Galo da Comarca, por conta do saldo de gols.

Depois da atividade comandada pelo técnico Raphael Pereira, o time irá almoçar e partir para Jaú. No domingo, o Rio Branco jogará com o apoio de seu torcedor. Ao longo da semana, o clube divulgou que haviam cinco ônibus fechados para Jaú, que partirão do Décio Vitta, às 6h15.

A caravana tem o valor de R$ 35 e não inclui o ingresso. Interessados devem entrar em contato com o torcedor Matheus Liasch, por meio do WhatsApp (19) 99615-4595.

