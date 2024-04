Finais do Gigantinho Campo Sub-8 e Sub-10 acontecem neste sábado, em Americana

Disputas de títulos serão realizadas no Centro Cívico, a partir das 8h, com as decisões da séries Ouro e Prata

Gigantinho tem finais neste sábado, em Americana – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

As finais e as disputas pelo 3º lugar das categorias Sub-8 e Sub-10 do 3º Gigantinho Campo, competição promovida pela Secretaria de Esportes de Americana, acontecem neste sábado (27), a partir das 8h, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O fim de semana também terá a 5ª rodada do Sub-12, no domingo (28), no campo do Unidos da Cordenonsi.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Será um dia de muita emoção e jogos disputadíssimos aqui no Centro Cívico. Os finalistas fizeram excelentes campanhas e chegam à decisão muito focados para levantar a taça. Nossa expectativa é ver as arquibancadas lotadas para apoiar nossos craques do futuro nestas finais. Boa sorte a todas as equipes”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Tabela:

Sub-8 Série Ouro

8h – Na Cara do Gol x Camisa 10 – A (final)

8h – Ipiranga x São Manoel – A (3º lugar)

Sub-8 Série Prata

9h40 – Camisa 10 – B x Colorado (final)

9h40 – Projeto FC x Camisa 1 (3º lugar)

Sub-10 Série Ouro

8h50 – Camisa 10 – A x Ipiranga (final)

8h50 – Camisa 10 – B x Projeto FC (3º lugar)

Sub-10 Série Prata

10h30 – Camisa 1 x Instituto Jr Dias – A (final)

10h30 – São Manoel – A x Na Cara do Gol (3º lugar)

5ª rodada Sub-12 – Domingo, 28/04

10h – Unidos x Camisa 1

11h – Projeto Praia Azul x Bola na Rede