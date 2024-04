Camisa 1 anuncia concurso fotográfico que irá virar livro

Em comemoração ao Dia do Goleiro, celebrado nesta sexta-feira (26), a Escola de Goleiros Camisa 1 anunciou o concurso fotográfico Olhar de Goleiro, que irá virar livro. A obra será publicada no ano que vem, em parceria com o jornalista Alex Ferreira.

O trabalho irá contar a história da Camisa 1 por meio da literatura, utilizando imagens de fotógrafos amadores e profissionais. O regulamento do concurso será divulgado posteriormente, enquanto as inscrições serão abertas em junho, pela internet.

Alex Ferreira e Vander Batistella, idealizadores do Olhar de Goleiro – Foto: Divulgação/Camisa 1

O idealizador da Camisa 1, Vander Batistella, disse que o projeto vem para complementar o incentivo à leitura aos alunos. “Nós desenvolvemos um trabalho de leitura dentro do projeto e tem dias dentro da programação que o aluno chega e vai para a leitura. É uma leitura dinâmica, pontual, com livros voltados para o esporte, e um dia eu disse que nós tínhamos que ter o livro da Camisa 1”, disse.

Alex Ferreira, por sua vez, ressalta a relevância da posição. “Sabemos o quanto o projeto é importante para a cidade e quanto o futebol mexe com as pessoas. O goleiro, que nunca teve tanto destaque, neste livro será o personagem principal, e, através dele, vamos contar mais sobre a história da posição e divulgar o trabalho de fotógrafos profissionais e amadores”, disse.

“Uma maneira que encontramos de fomentar a paixão pela fotografia e divulgar o projeto, para que consiga a cada dia mais parceiros que possam manter a primeira escola de goleiros sempre viva”, completou o jornalista.

Oficinas

Ao longo do projeto, haverá oficinas de fotografias com os alunos da Camisa 1 e demais pessoas que tenham interesse. As fotos feitas para o concurso serão expostas para votação popular, sendo que os ganhadores serão premiados. O lançamento do livro está previsto para 26 de abril de 2025.

