Americanense ajudou a equipe a vencer repescagem do Mundial de Revezamentos com tempo de 3m01s86

O americanense Vitor Hugo de Miranda ajudou o Brasil a se classificar para os Jogos Olímpicos de Paris no revezamento 4×400 m. Na noite de domingo (5), a equipe brasileira competiu a repescagem do Mundial de Revezamentos e venceu a prova com o tempo de 3m01s86, garantindo a vaga na Olimpíada. A competição foi disputada em Nassau, nas Bahamas.

Ao lado de Vitor Hugo, da Orcampi, competiram Lucas Vilar, do Sesi, assim como Lucas Carvalho e Matheus Lima, do Pinheiros. O americanense foi o terceiro a receber o bastão e o entregou para Matheus finalizar a prova.

Time brasileiro comemora conquista da vaga; Vitor Hugo está à direita, agachado e de olhos fechados – Foto: Francesca Grana / World Athletics

Além de conquistar a vaga olímpica, a prova deste domingo proporcionou uma redenção para Vitor Hugo. No sábado, durante a primeira bateria qualificatória, o americanense tropeçou ao receber o bastão e o Brasil acabou indo para a repescagem.

“O coração parecia que ia explodir. Ainda tivemos erros de passagem e dá para acertar muitos detalhes de cada um. Estava meio tenso por conta do tropeço do dia anterior, mas deu tudo certo”, disse ao LIBERAL.

Com o revezamento garantido em Paris, a CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) irá convocar os atletas para a prova com base no Troféu Brasil, disputado em junho, assim como no ranking da confederação.

Vitor Hugo ainda estava convocado para disputar o revezamento 4×400 misto, mas a comissão técnica do Brasil acabou desistindo da participação. Conforme explicado pela CBAt, o objetivo era priorizar as provas masculino e feminino – no entanto, a equipe feminina não se classificou.

Felipe Bardi

Outro atleta que representou Americana no Mundial de Revezamentos, Felipe Bardi não conseguiu a vaga em Paris com o time brasileiro de 4×100 m. Formada por Bardi e Erik Cardoso, do Sesi-SP; Paulo André Camilo, do Caes; Rodrigo Nascimento, do Pinheiros; e Renan Gallina, do Maringá; a equipe ficou apenas na quarta posição da repescagem, com tempo de 38s72.

Considerado o carro-chefe do atletismo brasileiro, o 4×100 m ainda pode se classificar via ranking mundial, que contempla marcas de julho de 2023 a junho de 2024. Atualmente, o Brasil é o melhor time entre os países que não têm vaga olímpica, considerando o tempo de 38s18, conquistado no Mundial de Atletismo do ano passado.

