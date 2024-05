Vitor Hugo conquista o bronze no Grande Prêmio de Atletismo, em Cuiabá

O atleta americanense Vitor Hugo de Miranda faturou a medalha de bronze do Grande Prêmio de Atletismo nesta quarta-feira (15), em Cuiabá (MT). Com tempo de 46s61, ele ficou em terceiro lugar na prova dos 400 m rasos, atrás de atletas dos Estados Unidos e República Dominicana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Apenas neste mês, Vitor Hugo disputou o Campeonato Mundial de Revezamentos e o Ibero-Americano de Atletismo, com a seleção brasileira, e agora o Grande Prêmio. No Mundial, inclusive, ajudou a garantir o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele diz que a sequência de provas dificultou a corrida. “Foi uma prova difícil por me sentir cansado. Essa foi a minha quinta corrida em menos de duas semanas”, comentou o americanense.

Agora, ele se desloca para competir mais uma vez. No domingo (19), entra em ação no Rio de Janeiro, que receberá a nova edição do Troféu Brasil. Vitor Hugo participará dos 400 m rasos, às 14h40.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.