FPF define horários da Copa Paulista e Rio Branco mandará jogos aos sábados

Assim como na Série A4, Tigre mandará suas partidas às 15h; estreia será no dia 15, contra o Primavera, no Décio Vitta

Assim como foi no Campeonato Paulista Série A4, o Rio Branco irá mandar seus jogos na Copa Paulista aos sábados, às 15h. A tabela detalhada da competição foi publicada nesta sexta-feira (17) pela FPF (Federação Paulista de Futebol). O Tigre fará sua estreia no torneio no dia 15 de junho, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana.

O alvinegro está no Grupo 4, ao lado de Capivariano, São Bento, Red Bull Bragantino, além do Primavera. Ao todo, a competição conta com 26 times divididos em cinco grupos, sendo quatro de cinco equipes e um de seis. Avançam para as oitavas de final os três melhores de cada chave, assim como o melhor quarto colocado.

Rio Branco continuará jogando frente ao seu torcedor aos sábados, 15h – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Essa será a primeira vez em sete anos que o Rio Branco irá disputar a Copa Paulista. A competição pode ser utilizada como trampolim para a volta do time ao cenário nacional, já que os dois finalistas recebem vaga para a Copa do Brasil ou Série D do Campeonato Brasileiro, sendo que o campeão tem o direito de escolher.

A equipe de Americana se reapresenta no início da próxima semana para iniciar a preparação visando a Copa Paulista. De acordo com o clube, o Tigre terá um jogo-treino contra o XV de Piracicaba, no dia 7 de junho, em Piracicaba.

Até o momento, o Rio Branco renovou os contratos de Sandro, Luan Labiuc, Júlio Ferraz, Gustavo Oliveira, Flávio, Grigor, Kayllan, Gui Marques, Vitinho, Vagninho, Luan Carioca e Felipe Muranga. Por fim, a diretoria ainda tenta as renovações de Eder, Gustavo Brandão e Raphael Lopes, que foram destaques na campanha campeã da A4.

Por outro lado, alguns jogadores já se despediram. Lucas Andrade, Braian, Ricardo Nascimento, Bernardo, Guilherme Aguiar, Luís Caçu, Nicolas, David Lazari, Carlos Iury e Bruninho não seguem no Tigre para o segundo semestre.

Confira os jogos do Rio Branco na Copa Paulista 2024:

1ª rodada : Rio Branco x Primavera – 15/06, às 15h, em casa;

: Rio Branco x Primavera – 15/06, às 15h, em casa; 2ª rodada : Capivariano x Rio Branco – 22/06, às 15h, fora;

: Capivariano x Rio Branco – 22/06, às 15h, fora; 3ª rodada : Rio Branco x Red Bull Bragantino – 29/06, às 15h, em casa;

: Rio Branco x Red Bull Bragantino – 29/06, às 15h, em casa; 4ª rodada : São Bento x Rio Branco – 07/07, às 10h, fora;

: São Bento x Rio Branco – 07/07, às 10h, fora; 5ª rodada : folga;

: folga; 6ª rodada : Primavera x Rio Branco – 20/07, às 15h, fora;

: Primavera x Rio Branco – 20/07, às 15h, fora; 7ª rodada : Rio Branco x Capivariano – 27/07, às 15h, em casa;

: Rio Branco x Capivariano – 27/07, às 15h, em casa; 8ª rodada : Red Bull Bragantino x Rio Branco – 03/08, às 17h, fora;

: Red Bull Bragantino x Rio Branco – 03/08, às 17h, fora; 9ª rodada : Rio Branco x São Bento – 10/08, às 15h, em casa;

: Rio Branco x São Bento – 10/08, às 15h, em casa; 10ª rodada: folga.