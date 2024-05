Após bronze em Cuiabá, Vitor Hugo volta a competir no Grande Prêmio de Atletismo

O americanense Vitor Hugo de Miranda compete neste domingo (19) na etapa de Niterói (RJ) do Grande Prêmio de Atletismo. Assim como fez na etapa de Cuiabá (MT), irá correr a prova dos 400 m rasos, às 14h40.

Na quarta-feira (15), Vitor Hugo ficou na terceira posição com tempo de 46s61, faturando a medalha de bronze. Agora, busca conquistar mais um pódio e melhorar sua marca individual, de olho em uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris.

De Americana, Vitor Hugo de Miranda compete neste domingo – Foto: Wagner Carmo/CBAt

Neste mês, Vitor conseguiu classificar a seleção brasileira para a olimpíada no revezamento 4×400 m masculino. Apesar disso, ainda precisa se manter em boa posição no ranking da CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) para ser convocado.

Essa será a sexta corrida do americanense nas últimas duas semanas. Neste período, ele entrou em ação duas vezes no Campeonato Mundial de Revezamentos, nas Bahamas, outras duas vezes no Ibero-Americano de Atletismo e uma no Grande Prêmio, ambas em Cuiabá.

