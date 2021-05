Rio Branco perde para o Sub-23 do Corinthians em jogo-treino

O Rio Branco perdeu por 1 a 0 para o time Sub-23 do Corinthians nesta sexta-feira (21), em jogo-treino. A atividade aconteceu no CT (Centro de Treinamento) Joaquim Grava, em São Paulo.

O gol foi marcado por Matheus Matias, atacante que já defendeu o elenco profissional do Timão. Ele balançou a rede aos 22 minutos da primeira etapa. O confronto teve dois tempos de 45 minutos.

Campangnollo entre Danilo e Leivinha, ambos do Sub-23 do Timão – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Apesar da derrota, o técnico do Tigre, Marcos Campangnollo, elogiou o desempenho de seus comandados.

“O resultado em si não nos interessa muito. Acho que, pela evolução que a gente está tendo, com uma equipe qualificada como o Corinthians, foi muito proveitoso, principalmente numa situação de compactação da equipe nas linhas, saída de bola com personalidade”, disse o treinador, via assessoria de imprensa.

No entanto, Campangnollo destacou a necessidade de reforços. Ele apontou que a equipe precisa de mais um ou dos jogadores do “meio para frente”.

“Estamos improvisando atletas de avaliação, mas eles vêm mal fisicamente, muito tempo parados. Então, sentem mesmo o ritmo que a gente está implantando dentro do nosso time, com os outros jogadores que estão aqui há muito tempo”, afirmou.

Nesta sexta, o Rio Branco iniciou o amistoso com: Diego; Pimentel, Léo Cruz, Lucas Casão e Bruno Franco; Cristiano, Renan e Bruninho; Thiago, Marcelo Burim e Miqueas. Destes, só Burim, que defendeu a Itararé no ano passado, está em período de avaliação. Os demais já estão contratados.

No banco, havia outros atletas em fase de testes. Campangnollo mexeu em praticamente todo o time no segundo tempo.

O Tigre trabalha com foco no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que ainda não tem previsão de início. O elenco Sub-23 do Corinthians, por sua vez, se prepara para o Brasileiro de Aspirantes, sob o comando do técnico Danilo, campeão mundial pelo Timão como jogador.

Retorno

O atacante Rodrigo Guimarães, que estava emprestado pelo Rio Branco ao Velo Clube, retorna ao Tigre na próxima segunda, segundo a diretoria. Ele defendeu a equipe rio-clarense na Série A2 deste ano.