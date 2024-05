Plano de recuperação judicial do Rio Branco é homologado pela Justiça

Aprovado pelos credores por unanimidade no início do mês de março, processo durou cerca de dois anos

O plano de recuperação judicial do Rio Branco foi homologado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Em publicação liberada neste domingo (5), a Justiça confirmou a aprovação do processo, que durou cerca de dois anos desde a elaboração.

No documento, o juiz Marcos Cosme Porto afirma que o plano deve ser homologado porque foi aprovado na AGC (Assembleia Geral de Credores), reforçando que houve aceitação de 100% dos credores. A aprovação unânime se deu no dia 13 de março e restava a homologação.

O plano prevê que todas as dívidas trabalhistas sejam pagas no primeiro ano de execução. As demais começarão a ser pagas em 24 meses e envolvem, inclusive, a cessão de terrenos do clube.

O montante devido é de R$ 6,6 milhões, sendo que 266,5 mil são de dívidas trabalhistas. Para os demais R$ 6,4 milhões, o Rio Branco ofertou o pagamento em dinheiro de 15% do valor que deve em 17 anos, ou com a utilização de áreas ociosas no entorno do estádio Décio Vitta. Foram envolvidos dois terrenos, mas as atividades do clube não serão prejudicadas.

