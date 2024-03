Plano de recuperação do Rio Branco é aprovado com cessão de terrenos do clube 

O plano de recuperação judicial do Rio Branco enfim foi aprovado. O resultado se deu na manhã de segunda-feira (11), na continuação da AGC (Assembleia Geral de Credores), em reunião online.

Durante a votação, nenhum dos credores foi contrário à aprovação do plano, que prevê o pagamento de todas as dívidas trabalhistas já no primeiro ano, enquanto as demais começarão a ser pagas em 24 meses, envolvendo inclusive a cessão de terrenos do clube.

Ao todo, o processo durou cerca de dois anos. Em março de 2023, o pedido de recuperação judicial foi aceito pela Justiça de Americana. No fim de julho, o clube apresentou seu primeiro plano para o pagamento das dívidas, apontadas em R$ 6,6 milhões. Deste valor, R$ 266,5 mil são de cunho trabalhista, enquanto o restante engloba as demais categorias.

Rio Branco cederá áreas no entorno do Décio Vitta como forma de pagamento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Inicialmente, o clube ofereceu o pagamento integral de todo o déficit trabalhista logo no primeiro ano do plano em ação. Já para os demais credores foi proposto o pagamento de 15% do valor em 17 anos. A primeira assembleia foi convocada para o dia 6 de dezembro de 2023, mas não houve quórum.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Desde a segunda chamada, a discussão foi adiada outras duas vezes para negociação entre o Rio Branco e os credores. Após o período de negociações, o clube apresentou na última sexta-feira (8) um aditivo ao plano original.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A principal mudança está nos credores de classe 3 e 4, que totalizam uma dívida de R$ 6,4 milhões. Além da oferta para o pagamento de 15% do débito em 17 anos, o clube ofereceu uma segunda opção, que previa a cessão de terrenos em seu nome. Do total de credores desse grupo, dois escolheram o pagamento em imóveis, enquanto quatro preferiram o montante em dinheiro.

Terrenos do clube cedidos

De acordo com apuração do LIBERAL, haverá a cessão de dois terrenos localizados nos arredores do estádio Décio Vitta, que, somados, possuem cerca de 5,8 mil m². O clube afirma que a área ativa do estádio não será afetada, ou seja, o Tigre não irá perder a sua casa.

À reportagem, o advogado Carlos Manzoti, do escritório JcrLaw, que representa o Rio Branco na ação, confirmou que, com a reorganização dos pagamentos, o processo que envolvia as dívidas trabalhistas foi extinto no TRT (Tribunal Regional do Trabalho). A execução reunia cerca de 40 processos, com ações que se arrastavam desde 2007.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O também advogado Jean Ciofi, um dos autores do plano de recuperação, ressaltou a unanimidade na aprovação após o período de negociações. “Para nós é motivo de orgulho e satisfação que a assembleia tenha sido realizada em sua normalidade, com andamento regular do processo, com os credores analisando a proposta e negociando com o clube para, no final, aprovar com 100%”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.