Após título da A4, Ricardo Nascimento anuncia aposentadoria dos gramados

O zagueiro Ricardo Nascimento, do Rio Branco, oficializou sua aposentadoria dos gramados após a conquista do título da Série A4 do Campeonato Paulista, no domingo (12). Na manhã desta terça-feira (14), o agora ex-defensor de 37 anos concedeu entrevista coletiva no estádio Décio Vitta para falar sobre sua decisão.

Ricardo foi revelado pelo Tigre em 2004 e permaneceu no clube até 2007. Depois disso, construiu a maior parte de sua carreira em Portugal e na África do Sul, onde atuou de 2016 a 2023. Para a temporada de 2024, decidiu retornar ao clube que o revelou para encerrar sua trajetória como jogador.

Ricardo Nascimento em sua última partida como profissional, diante da Francana – Foto: Igor do Vale/Ag.Paulistão

“É um momento feliz, acho que é o momento certo de falar da minha aposentadoria. Consegui conquistar muitas coisas que nem imaginava em minha carreira, que começou aqui no Rio Branco. Tenho que agradecer muito à oportunidade e ao apoio que todos me deram desde o começo”, disse.

“É muito bom terminar a carreira por cima, sendo campeão e realizando um sonho, porque nunca tinha ganhado nada com o Rio Branco, então realizei mais um sonho e estou retribuindo tudo que o clube deu para a minha carreira. Foi a melhor maneira possível e só tenho a agradecer”, completou.

Carinho da torcida

Durante as recepções da delegação do Tigre após o acesso à Série A3 e o título da A4, Ricardo foi um dos atletas mais festejados pela torcida, incluindo as crianças. Ele diz que ajudar na formação de novos torcedores é outro sonho realizado.

“Isso para mim é mais um sonho. Passei por isso que as crianças estão passando, torcia muito para o Rio Branco e era muito bom vir ao estádio torcer. Fico muito feliz em poder viver esse carinho da torcida, agora que anunciei a aposentadoria recebi muitas mensagens pedindo para ficar. Estou recebendo de volta o carinho que dei para a torcida”, afirmou.

Origens

Apesar de não ter nascido em Americana, Ricardo se mudou para a cidade com apenas seis anos. Sua trajetória no futebol começou no Unidos da Cordenonsi, com o treinador Cláudio de Oliveira Pinto, o Repiado. Posteriormente, foi levado ao Rio Branco pelo também técnico José Antônio Rodrigues, o Zé Pulga, que participou das principais revelações do Tigre na década de 1990.

Por fim, ele ressaltou que deve continuar morando no município. “Vou ficar aqui na cidade por um bom tempo ainda e vou estar sempre aqui. Gosto de futebol e gosto do Rio Branco, então está tudo combinado. Vou estar sempre na torcida e ser mais um maluco do Tigre”, finalizou.