Delegação do Rio Branco é recebida por multidão no portal de entrada de Americana

Centenas de pessoas foram ao portal de entrada de Americana, na noite deste domingo (12), para receber a delegação com os jogadores, comissão técnica e diretoria do Rio Branco, que conquistou de manhã o título do Campeonato Paulista da Série A4.

O Tigre venceu a Francana por 2 a 1, no jogo de volta da final do Estadual, em Franca. No primeiro confronto da decisão, na semana passada, o time americanense já havia vencido por 2 a 0.

Torcedores cercaram ônibus do clube para celebrar a conquista do Tigre neste domingo – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

Parte da Rua São Gabriel foi fechada neste domingo para a comemoração do título e patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) estiveram presentes, a fim de garantir a segurança dos torcedores.

O ônibus da delegação chegou em Americana por volta das 19h30 e rapidamente a multidão tomou o entorno do veículo, ao gritos de “o campeão voltou”.

Os torcedores abraçaram os jogadores e, na sequência, os atletas se dirigiram ao palco montado próximo ao portal, onde agradeceram pelo apoio da torcida. “Obrigado, Americana, esse título é por vocês e para vocês”, destacou o técnico do Rio Branco, Raphael Pereira.

O presidente Cláudio Bonaldo falou sobre o trabalho em equipe e depois também agradeceu aos torcedores. “Quanto nós esperamos por isso, não é, torcedor? Chegamos quase no fundo do poço e, graças a Deus, Ele nos glorificou com esse título”, ressaltou.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), que é ex-presidente do Tigre, compareceu à recepção e enfatizou a importância do clube para o município. “Lembra um filme na minha vida, desde 1990 para cá, mas primeiramente representa a alegria do povo americanense através do Rio Branco, que tem uma vital importância no esporte da nossa região”, comentou.

Torcedores comemoraram aos gritos de “o campeão voltou” – Foto: Paula Nacasaki / Liberal

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, foi outro a comemorar a conquista. “É uma grande alegria estar nesse momento tão importante do Rio Branco, participei de todos os jogos aqui no Décio Vitta, estive com nosso prefeito, o Chico, no jogo do acesso, em Jaú, e agora estamos aqui prestigiando”, afirmou.

Após as comemorações no palco, a delegação riobranquense faria um desfile em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, passando por alguns pontos de Americana, com Avenida da Saudade, Viaduto Centenário e Avenida Rafael Vitta, seguindo para o estádio Décio Vitta.