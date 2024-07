Ex-goleiro Aranha faz palestra para 150 alunos da Camisa 1, em Americana

A Escola de Goleiros Camisa 1 recebeu uma palestra do ex-goleiro Aranha nesta segunda-feira (22), na sede da instituição, em Americana. Com o tema “Os dois lados do futebol”, o ex-atleta compartilhou suas experiências dentro e fora dos gramados com cerca de 150 alunos que estiveram presentes.

Com passagens por equipes como Ponte Preta, Atlético-MG, Santos e Palmeiras, o ex-goleiro de 43 anos falou abertamente sobre as dificuldades enfrentadas na vida de jogador. “Tem o lado que a gente vê na televisão e o lado que a gente não vê, com as dificuldades que cada um passa na carreira”, disse.

Ex-goleiro Aranha durante palestra para alunos da Camisa 1 – Foto: Alex Ferreira/Divulgação

Um dos casos abordados por Aranha durante a palestra foi o racismo que sofreu em 2014. Na ocasião, defendendo o Santos, o então goleiro foi alvo de ofensas racistas por parte de torcedores do Grêmio, em uma partida disputada em Porto Alegre.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Sobre a Camisa 1, Aranha disse que fica feliz ao ver o projeto. “Só a longevidade já mostra que é um projeto sério, estive aqui há muitos anos e, chegando aqui novamente, vendo essa quantidade de goleiros, o trabalho sólido, pra mim é um motivo de muita alegria”, comentou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Foi uma conversa muito legal com o Aranha, com suas histórias de vida, mostrando aos alunos que não se começa do time grande, existe uma série de degraus que precisamos vencer para chegar nos nossos objetivos”, disse o idealizador da Camisa 1, Vander Batistella.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.