Rio Branco anuncia contratação de zagueiro que já disputou Mundial de Clubes

O Rio Branco tem sua primeira contratação confirmada para a disputa do Campeonato Paulista Série A4. O zagueiro Ricardo Nascimento, de 36 anos, foi anunciado nesta terça-feira (31). Revelado pelo Tigre, ele acertou seu retorno ao clube após 16 anos. Ele esteve no futebol da África do Sul nas últimas sete temporadas.

Ricardo é o primeiro jogador acima de 23 anos contratado pelo Rio Branco desde 2018. Isso porque de 2019 para cá, anos em que o clube disputa a quarta divisão, o torneio era apenas para a categoria Sub-23. Agora, com as mudanças definidas junto à FPF (Federação Paulista de Futebol), os clubes podem contar com cinco atletas acima de 23 anos.

Natural de Ilhéus, na Bahia, o zagueiro foi revelado pelo clube em 2004 e ficou até 2007. No período em que defendeu o Tigre, disputou 17 jogos e marcou dois gols. Desde então, passou a maior parte de sua carreira no exterior, com destaque para o futebol português e sul-africano, onde esteve nos últimos sete anos.

Na África, atuou por Mamelodi Sundowns, um dos principais times do país, e por Royal AM, onde jogou até abril. Pelo Sundowns, disputou o Mundial de Clubes de 2016, após sua equipe ter sido campeã da Liga dos Campeões da CAF (Confederação Africana de Futebol). No Mundial, sua equipe foi eliminada na primeira rodada pelo Jeonbuk, da Coréia do Sul, em uma derrota por 4 a 1.

Apesar de não ser americanense, Ricardo Nascimento se mudou para o município com seis anos de idade. Seus primeiros chutes no futebol foram no Unidos da Cordenonsi, antes de se mudar para o Rio Branco. Na base, foi vice-campeão do Paulista Sub-20 em 2006, em final perdida para o Mogi Mirim.

“Depois de uma passagem muito longa fora do país, é uma felicidade muito grande voltar onde tudo começou e na cidade onde cresci junto com meus familiares. O Rio Branco é a minha segunda casa, espero poder ajudar muito”, disse Ricardo via assessoria de imprensa.

Equipe para 2024

Até o momento, o Rio Branco anunciou as renovações do técnico Valmir Israel e do atacante Gabriel Argentino. A dupla esteve na campanha de quartas de final do Tigre na quarta divisão de 2023.

Em 2024, o clube disputará a Série A4, que terá início no dia 28 de janeiro. Para o segundo semestre, por fim, há a possibilidade de disputa da Copa Paulista. No entanto, a FPF ainda não divulgou como será a distribuição das vagas para os times da divisão.

