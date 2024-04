Festa do acesso do Rio Branco tem portal interditado e carreata por avenidas de Americana

O riobranquense está em festa neste domingo (28). A vitória por 3 a 0 sobre o XV de Jaú, fora de casa, deu o acesso ao Rio Branco no Campeonato Paulista da Série A4, sendo comemorado por centenas de torcedores tanto no portal de Americana — que chegou a ser interditado — quanto em ruas e avenidas do município em uma carreata.

As celebrações começaram por volta das 17h15, quando os jogadores do Tigre da Paulista chegaram de ônibus por meio da Rodovia Anhanguera (SP-330) e pararam no portal da cidade, que chegou a ser interditado pela Gama (Guarda Municipal de Americana).

No local, a delegação do Alvinegro foi recepcionada pela torcida com cantos e bandeiras. Cada atleta ou integrante da comissão técnica e diretoria que desembarcava do ônibus foi abraçado por torcedores.

Às 17h30, foi iniciada a carreata. Os jogadores subiram em cima de um ônibus e de uma caminhonete da Rádio Gold (FM 94,7) e foram acompanhados pelo Corpo de Bombeiros, por viaturas da Gama e por um cordão com dezenas de carros — que buzinavam bastante. Segundo informações da guarda, o trânsito chegou a apresentar lentidão de até 2 km nas vias por onde a carreata passou.

Os veículos saíram do portal, percorreram as avenidas Antonio Pinto Duarte e da Saudade, passaram pelo Viaduto Centenário, entraram na Avenida Antônio Lobo, foram até a Avenida Brasil e, por fim, retornaram pelo caminho até chegar ao estádio Décio Vitta. Não houve qualquer incidente.

“Fomos lá, fizemos um brilhante jogo em Jaú, 3 a 0. Nós passamos por muita coisa desde 2019 nessa divisão, muitos xingamentos e eu entendo o torcedor, porque ele quer coisa melhor. Mas o trabalho estava sendo feito e hoje fomos coroados com esse acesso e essa festa”, comemorou o presidente do Rio Branco, Cláudio Bonaldo, em entrevista ao LIBERAL.

Ainda estão previstas outras comemorações do elenco no DV na noite deste domingo. Os atletas só retornarão aos treinos na terça (30), em preparação para a final contra a Francana que acontecerá nos próximos dois fins de semana.

O adversário, que também conquistou o acesso para a Série A3, tem melhor campanha ao longo do torneio e por isso deve decidir em casa. O jogo de ida deve acontecer no próximo sábado (4), às 15h, no Riobrancão, que passará por vistoria para uma tentativa de liberação do Setor D — isso aumentaria a capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas.