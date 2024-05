Trio de zaga formado por Brandão, Ricardo e Paim é protagonista em título do Rio Branco

O ditado “ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato” pode ser utilizado para definir o Rio Branco campeão paulista da Série A4 de 2024. Formado durante toda a campanha por Gustavo Brandão, Ricardo Nascimento e Luiz Paim, o trio de zaga riobranquense foi crucial para o time ter sofrido apenas 16 gols em 21 partidas.

Capitão Paim foi um dos destaques da defesa do Tigre – Foto: Igor do Vale / Ag. Paulistão

Brandão foi o principal nome da equipe na competição. Artilheiro do time e do campeonato, com nove gols, foi o único a estar em campo em todos os jogos.

Paim, por sua vez, se consolidou como capitão na reta final da Série A4 e, apesar dos 22 anos, exerceu uma liderança importante. Seja como zagueiro ou lateral, ele atuou em 20 partidas e teve seu contrato renovado até 2025. No momento de erguer a taça, compartilhou a braçadeira com Ricardo Nascimento.

O troféu foi compartilhado por um motivo especial: era o último jogo de Ricardo. Revelado pelo Rio Branco em 2004, ele construiu carreira em Portugal e na África do Sul, até retornar ao Tigre, aos 37 anos.

“É uma mistura de sentimentos. Felicidade por tudo que aconteceu até hoje na minha vida e na minha carreira, e estranheza para saber o que vai acontecer de agora para frente”, disse Ricardo ao LIBERAL.

Além do trio titular, o Rio Branco teve em seu elenco na A4 os zagueiros Bernardo e Júlio Ferraz.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.