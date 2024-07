Calça sem numeração causa WO do futsal de Americana nos Jogos Regionais

A derrota por WO sofrida pelo futsal masculino de Americana nos 66º Jogos Regionais, em Bragança Paulista, na última terça-feira (23), foi motivada por uma calça sem numeração, segundo a prefeitura. Na ocasião, o município acabou perdendo para Campinas e deixando de pontuar na modalidade, sendo que a equipe era até cotada pela Secretaria de Esportes como possível medalhista.

O jogo estava marcado para as 9h, com prazo de tolerância de até 15 minutos para as equipes. A Secretaria de Esportes alega que os atletas americanenses estavam em quadra dentro do período previsto, mas o árbitro da partida solicitou a troca do uniforme do goleiro de Americana, que não tinha a numeração na calça.

Acompanhado de um jogador de linha, o goleiro foi até o vestiário trocar o seu uniforme para dar início à partida – nos outros jogos havia sido utilizado um calção que contém a numeração. No entanto, o árbitro decretou derrota por WO assim que o relógio marcou 9h16.

Americana notificou a junta desportiva dos Jogos Regionais, alegando ter sido prejudicada, já que os atletas estavam em quadra dentro do tempo de tolerância. Apesar disso, o ofício foi indeferido pela organização da competição. Antes do início dos Jogos Regionais, o secretário Pedro Peol disse ao LIBERAL que o futsal tinha chance de medalha na competição. Ele lamentou o ocorrido com a modalidade.

Após o encerramento dos jogos desta quarta-feira (24), Americana ocupa o quinto lugar na classificação parcial, com 74 pontos. A liderança é de Indaiatuba, com 132, seguida por Campinas e Bragança Paulista, que têm 114, e Limeira, com 81. No quadro de medalhas, Americana conta com 14 ouros, 15 pratas e 28 bronzes.

