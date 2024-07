Coritiba anuncia a demissão do técnico barbarense Fábio Matias

O Coritiba anunciou na noite desta terça-feira (23) a demissão do técnico Fábio Matias, de Santa Bárbara d’Oeste, após oito jogos e pouco mais de 40 dias no comando do time na Série B do Campeonato Brasileiro. A gota d’água para a queda do treinador foi a goleada por 4 a 0 sofrida para o Santos, na segunda-feira (22), na Vila Belmiro.

Fábio Matias no Coritiba – Foto: Luis Lisboa / Coritiba

Vindo do Botafogo, onde era assistente técnico, ele foi anunciado em 12 de junho para o cargo e deixa o Coxa com um aproveitamento de apenas 25% de aproveitamento, decorrentes de uma vitória, três empates e quatro derrotas na competição nacional.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A campanha deixou o time paranaense na 14ª posição, com 20 pontos, bem próximo da zona de rebaixamento – o Botafogo-SP, 18º colocado e primeiro do Z4, tem, 18 pontos atualmente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Nas redes sociais, a diretoria do Coxa agradeceu pelos serviços prestados pelo barbarense e desejou a ele sucesso na sequência da carreira. O clube ainda não anunciou um substituto para o comando da equipe.