Sumaré registra primeira morte por dengue neste ano

Vítima foi um homem, de 63 anos, morador da região do Picerno, que tinha comorbidades e faleceu no último dia 8

A cidade de Sumaré registrou nesta segunda-feira (29) a primeira morte por dengue neste ano. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a vítima foi um homem de 63 anos, morador da região do Picerno, que tinha comorbidades e faleceu no último dia 8, no Hospital Municipal de Nova Odessa.

“O caso estava sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, pois a família havia registrado o paciente como morador da cidade. Na visita, foi descoberto que o paciente era residente de Sumaré”, informou a prefeitura.

De acordo com informações do painel de monitoramento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o homem apresentou primeiros sintomas em 2 de abril.

Este é o quarto óbito de moradores da RPT (Região do Polo Têxtil) em decorrência da doença. Os outros aconteceram em Americana, que tem dois falecimentos confirmados, e Santa Bárbara d’Oeste, com um — que foi o primeiro contabilizado na região.

Também há 16 mortes em investigação que podem ter relação com a dengue, sendo quatro em Americana, três em Nova Odessa, uma em Sumaré, uma em Santa Bárbara e sete em Hortolândia.

Ainda conforme os dados disponibilizados pelo Estado, Sumaré tem o maior número de infectados pela doença na RPT (Região do Polo Têxtil): 2.520. Na sequência vem Nova Odessa (2.372), Santa Bárbara d’Oeste (2.111), Americana (1.125) e Hortolândia (858).

Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré e Hortolândia já iniciaram a vacinação contra a dengue para crianças de 10 a 14 anos.

Sintomas e alertas

Dengue clássica

A dengue clássica é a forma da doença que varia de um quadro assintomático até a apresentação de um leque de sintomas que causam um desconforto significativo ao paciente:

Febre alta (39°C a 40°C): É uma febre repentina e abrupta.

Dor de cabeça

Prostração

Dores musculares e/ou articulares

Dor atrás dos olhos (retroorbital)

Manchas vermelhas: É o que os médicos, cientificamente, chamam de rash cutâneo ou eritema na pele. Visualmente, é, de fato, uma mancha vermelha que, às vezes, pode coçar.

Náuseas e vômitos: Aqui, é importante prestar atenção para ter certeza de que não se trata, na verdade, de um sinal de alerta de gravidade. É preciso observar, por exemplo, a frequência desses sintomas. Caso não possam ser controlados e sejam frequentes (o paciente, em geral, reclama que “nada para na barriga”), indicam que algo não vai bem.

Dengue com sinais de alarme

Após a fase febril da doença, é preciso ficar de olho em sintomas que podem indicar um agravamento do caso. A atenção deve permanecer pelo menos até duas semanas após o início da febre. É válido salientar que a maioria das pessoas não evoluí ao caso grave.

Dor na barriga intensa e contínua: Ela é diferente do que popularmente conhecemos por “dor de barriga”, que, em geral, trata-se de uma cólica. Já na dengue com sinais de alarme, essa dor abdominal ocorre devido a um inchaço no fígado, e é contínua e pode vir acompanhada dos seguintes sintomas:

Vômitos persistentes

Acúmulo de líquidos em cavidades corporais

Pressão baixa (hipotensão)

Pele pálida e fria

Inquietação/irritabilidade

Respiração rápida

Aumento do tamanho do fígado

Sangramento de mucosas: Esses sangramentos podem ser percebidos pela presença de sangue nas gengivas na hora da escovação dos dentes, no nariz, na evacuação ou em um fluxo menstrual mais intenso.

Aumento progressivo do hematócrito (porcentagem de volume dos glóbulos vermelhos no sangue); isso só pode ser constatado por meio de exame de sangue.

Grupos de risco

Qualquer pessoa pode evoluir mal e enfrentar a fase crítica da doença. No entanto, de acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem, alguns grupos precisam ficar mais atentos, com maior suscetibilidade ao agravamento: