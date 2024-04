Santa Bárbara amplia faixa etária da vacinação contra a dengue a partir de sábado

Faixa etária de quem poderá tomar a vacina contra a dengue foi ampliada pela Prefeitura de Santa Bárbara - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste irá ampliar a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A imunização para a nova faixa etária (antes eram vacinadas apenas crianças de 10 e 11 anos) terá início neste sábado (27), quando o novo Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, promoverá um dia de vacinação para toda a população do município. Das 8h às 15h, o novo público-alvo já poderá receber o imunizante.

A iniciativa ocorre de acordo com as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, que definem o público-alvo a ser vacinado.

Na próxima semana, as vacinas seguirão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo, de segunda a sexta-feira, sem necessidade de agendamento. A iniciativa teve 427 doses aplicadas até o momento, de acordo com a última atualização da Vigilância Epidemiológica.

Para receber a dose, a criança deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis, que devem obrigatoriamente apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores, documento pessoal com foto e CPF ou Cartão SUS. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Segundo Nota Técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, não é indicada a vacinação contra a dengue junto a outros imunizantes, devendo-se aguardar um intervalo de 30 dias para aplicação de outras vacinas. Já no caso da criança ter contraído dengue, deve esperar um intervalo de seis meses para receber o imunizante.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais de vacinação contra a dengue, de segunda a sexta-feira, em Santa Bárbara d’Oeste: