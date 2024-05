Sepultura é uma das atrações do Santa Bárbara Rock Fest 2024

Apresentação da banda Sepultura na edição de 2022 do Santa Bárbara Rock Fest - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A banda Sepultura será uma das atrações da edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura. Os roqueiros retornam com a turnê de despedida “Celebrating Life Throug Death”. O show está marcado para ocorrer no dia 23 de agosto, primeiro dia do festival barbarense.

Uma das maiores bandas do rock nacional e cultuada internacionalmente, o Sepultura já se apresentou na edição de 2022 do Santa Bárbara Rock Fest, quando chegaram a dar uma guitarra autografada para ser sorteada pelo Hospital Santa bárbara.

Guitarra sorteada pelo “Santa Causa no Rock Fest” foi autografada por integrantes da banda Sepultura – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

O anúncio do show na cidade foi feito pela própria banda, em postagem nas redes sociais sobre novas datas da turnê pelo Brasil e confirmado pela organização do Rock Fest.

Na noite desta terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Cultura de Santa Bárbara realiza um evento para divulgar as principais atrações do evento, que ocorre entre 23 e 25 de agosto, no Complexo da Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

Os nomes são aguardados pelo público frequentador do festival, o que já tem movimentado as redes sociais do evento. A ansiedade é justificada. O Santa Bárbara Rock Fest costuma ter bandas relevantes do gênero a nível nacional, além de oportunizar a participação do cenário autoral local.

O evento já recebeu artistas como CPM22, Supercombo, Detonautas, Os Paralamas do Sucesso, Di Ferrero, Pitty e muito mais. Os nomes atraem o público, transformando Santa Bárbara d’Oeste em um reduto de roqueiros por um final de semana.