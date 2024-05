Em oito dias, Santa Bárbara Rock Fest 2024 recebe mais de 100 inscrições de bandas

Com oito dias de inscrições abertas, a edição de 2024 do Santa Bárbara Rock Fest registrou até o momento 106 artistas e bandas interessados em participar do evento. O festival será realizado nos dias 23, 24 e 25 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Cerca de 72% dos inscritos ainda não se apresentaram no festival. Do total, 101 inscritos são do Estado de São Paulo e os demais são do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Em entrevista concedida ao LIBERAL durante o anúncio das atrações principais do festival, o secretário de cultura de Santa Bárbara, Evandro Felix, revelou que a organização já estava recebendo questionamentos de bandas de todo o Brasil antes mesmo da abertura das inscrições.

Na edição de 2023, o evento recebeu cadastro de artistas de 12 estados diferentes.

Neste ano, a capital paulista lidera o número de inscrições, com Santa Bárbara logo em segundo lugar. Em seguida aparecem Americana, Campinas, Piracicaba, Limeira, São Bernardo do Campo, Jundiai, entre outras.

Até o momento, 24% ofereceram trazer Pop Rock ao festival, 13% Classic Rock, 13% Heavy Metal e 11% Hard Rock, entre outros. 25% devem apresentar repertório autoral.

As bandas selecionadas dividirão a grade de programação com seis atrações principais: Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper.

Os grupos barbarenses ainda ganham a oportunidade de tocar em um palco exclusivo para artistas locais, o Cidade do Rock. Ao todo serão nove bandas que vão revezar a estrutura inédita do evento.

As inscrições para bandas interessadas em participar da programação do Rock Fest 2024 ainda estão abertas e seguem até a próxima sexta-feira, dia 24, no site rockfest.culturasbo.com.

O cadastro, no entanto, não garante a participação no festival, apenas permite aos candidatos o ingresso à fase seguinte do processo de seleção.

A escolha de artistas e bandas será realizada por uma curadoria, que seguirá critérios de proporcionalidade regional, apelo popular, estilo musical, setlist e identificação de demandas.

A convocação para o evento será comunicada oficialmente via e-mail até o dia 20 de junho, contendo informações sobre o festival.

A organização do Rock Fest deixou um canal aberto com os artistas que tiverem dúvidas, que podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo pelo e-mail rockfest@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3455-7000.