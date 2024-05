Projetos da LPG de Americana e Santa Bárbara produzem jogos digitais

Produções audiovisuais, exposições, concertos, livros e apresentações de dança e teatro são alguns dos projetos contemplados pela LPG (Lei Paulo Gustavo) nos municípios de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Entre os diversos aprovados está uma categoria pouco explorada nas proposituras: os jogos.

“Tem sido uma oportunidade incrível. Estamos aprendendo muito”, disse o programador e estudante de jogos digitais Denis Guilherme Ferreira Espanhol, de 31 anos. Ele teve o projeto do jogo “Spooky Workers” aprovado em Santa Bárbara, o único da categoria no município.

O jogo é do gênero puzzle-platform, que desafia o jogador a resolver problemas lógicos para atingir os objetivos propostos.

Spooky Workers transportará o jogador para a Casa de Horrores da Madama Bruna, que será responsável por controlar o jovem e covarde Toddy – um administrador de sustos estagiário que vive um período de experiência na atração de terror.

O objetivo do jogo é ajudar Toddy a aplicar sustos perfeitos nos clientes e ser efetivado na última fase. Além disso, o jogador terá que se proteger dos fantasmas, já que o estagiário é medroso. Spooky Workers terá 12 níveis ao todo.

“Apesar da narrativa do jogo se passar numa casa de horrores, há muito alívio cômico envolvido e a intenção não é a de criar um horror game”, contou Denis.

A ideia de criar o jogo fora do game jams – campeonatos rápidos de desenvolvimento de jogos digitais – era uma vontade dele e do namorado, Davi Teles.

“Felizmente, a Lei Paulo Gustavo chegou bem nesse momento e vimos uma oportunidade de concretizar esse sonho de desenvolver um jogo completo a partir de um protótipo construído com mais cuidado e tempo do que uma game jam geralmente permitiria”, contou.

Através da LPG, eles estão produzindo o protótipo do jogo, que poderá ser testado de forma gratuita pelo público no site itch.io a partir de 31 de outubro. A ideia de Denis é completar esse protótipo em 2025 e lançá-lo na plataforma de games Steam.

Zoológico de Americana inspira jogo

O Parque Ecológico de Americana foi inspiração para o “Corrida do Zoo”, único jogo desenvolvido através da LPG do município. O proponente do projeto é o estudante Nicolas Basile, de 10 anos, com orientação do mentor de tecnologia Henri Matheus Rodrigues, 18.

No jogo Mister Glutão, um guaxinim, rouba toda a comida dos animais do Zoológico de Americana. Os jogadores ajudarão Nico, um menino que adora jogos e animais, a correr, escorregar, pular e saltar pelo zoo para pegar o saco de comida e prender o vilão.

Além disso, ao final de cada fase os jogadores ajudam os animais a acharem e melhorarem seus recintos, reciclam lixo e recuperam a comida dos bichos.

Corrida do Zoo é um corredor infindável 3D, um jogo eletrônico de corrida interminável, um subgênero no qual o personagem é forçado a correr por uma quantidade infinita de tempo enquanto desvia de obstáculos e recolhe objetos.

São sete fases que correspondem à mesma quantidade de corridas com cenários diferentes.

“Estou aprendendo muito e já penso em outros jogos”, disse Nicolas, que é uma criança autista com hiperfoco em games e animais. Segundo ele, a temática do Corrida do Zoo veio de dois momentos de sua vida escolar.

O primeiro foi durante uma visita ao parque de Americana para um passeio sobre educação ambiental. Na época, Nicolas tinha apenas cinco anos, mas a experiência foi memorável.

O segundo foi durante uma aula com a mesma temática, que potencializou seu olhar em relação aos cuidados com o planeta.

“O objetivo é, através da diversão, falar sobre educação ambiental, animais em extinção e reciclagem”, disse.

O jogo entrará em teste em julho, com lançamento previsto para o mês de agosto e estará disponível para o público na plataforma Game Jolt.