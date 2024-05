Santa Bárbara abre edital de chamamento para oficineiros culturais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria de Cultura e Turismo, está com o edital de chamamento para oficineiros culturais aberto. A ação irá credenciar instrutores para o programa de formação da “Escola de Artes – Caminhos da Cultura”, que fornece workshops e oficinas gratuitas para a população.

As mais diversas áreas da cultura foram contempladas no edital, totalizando 47 tipos de oficinas para 2024. O chamamento tem 190 vagas para instrutores, que serão admitidos por módulos de aulas, com valores de contratação de R$ 1.350 a R$ 2.520.

Os interessados devem se inscrever no site culturasbo.com/editais. O período de inscrições terá o prazo de um mês, com fechamento do processo às 23h59 do dia 17 de junho.

Os oficineiros não precisam residir em Santa Bárbara para participar do chamamento. As aulas, no entanto, serão presenciais e ministradas em equipamentos culturais e escolas públicas do município.

As oficinas estarão divididas entre nove modalidades: artesanato, dança, música, cultura afro-brasileira, visuais, cênicas, economia criativa, literatura, e populares e tradicionais.

O chamamento prevê atividades das mais diversas. Na área da dança terão aulas de ballet divididas por idades, k-pop, hip-hop, ritmos, dança de salão, tradicionais e do ventre.

As oficinas também abrangem os estudos de obras literárias e redação para vestibulares, maquiagem cênica e artística, audiovisual, musicalização, pilates, capoeira, contação de histórias e artes manuais, como amigurumi, crochê e arte em feltro.

A área da economia criativa é focada em atividades que possam gerar renda, dentre elas estão as oficinas de cozinha criativa, cosmetologia natural, design de unha e plantas alimentícias não convencionais.