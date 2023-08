‘Santa Causa no Rock Fest’ sorteia guitarra autografada pelo Sepultura

O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste sorteia uma guitarra autografada pela banda Sepultura na segunda edição do “Santa Causa no Rock Fest”. O valor arrecadado com os bilhetes de participação será revertido para a reestruturação da farmácia da instituição. O sorteio acontece no último dia do Rock Fest 2023.

Os interessados em concorrer ao instrumento podem adquirir o bilhete por R$ 10 diretamente com os funcionários do hospital, ligando no (19) 3499-1855. O papel da sorte também será vendido por representantes da instituição durante os três dias do Santa Bárbara Rock Fest 2023, que tem início no dia 25 de agosto.

Guitarra sorteada pelo “Santa Causa no Rock Fest” foi autografada por integrantes da banda Sepultura – Foto: Divulgação / Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

O participante receberá uma via de identificação por bilhete adquirido que deve ser apresentado, se sorteado.

O sorteio será realizado ao vivo no estúdio da Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, que estará no recinto do festival, às 21h. O número da pessoa sorteada será divulgado após sorteio no telão do Palco Terra antes do show da banda Os Paralamas do Sucesso.

O ganhador terá o prazo de 15 dias corridos para retirar o prêmio. Caso o mesmo não retire no fim do período determinado, será comunicado um novo sorteio. O regulamento do sorteio pode ser consultado no site do evento.