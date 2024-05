Motoboy morre após acidente no Jardim Pérola, em Santa Bárbara

Um motoboy de 53 anos, identificado como Edivaldo de Souza, morreu na madrugada desta terça-feira (7), após sofrer um acidente de motocicleta no Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu.

Edivaldo de Souza era morador de Americana e deixa dois filhos – Foto: Reprodução

O acidente foi presenciado por um operador de máquinas, de 41 anos, que acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A testemunha relatou que estava em sua moto, parado no cruzamento das ruas do Comércio e da Borracha quando, por volta de 4h30, viu Edivaldo cair de sua moto e deslizar por alguns metros chegando, inclusive, a atingir o veículo em que o operador estava.

Após a chegada da PM e dos bombeiros, Edivaldo foi socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, mas não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Em boletim de ocorrência, a médica que atendeu o caso relatou que, apesar da vítima ter leves escoriações nos braços, o caso evoluiu para óbito, causado aparentemente por uma parada cardiorrespiratória.

Edivaldo residia no Jardim Terramérica, em Americana e deixa dois filhos. O velório será realizado no Municipal Berto Lira e o corpo será sepultado no Cemitério da Paz.

O caso foi registrado no plantão policial da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor e as investigações serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial).