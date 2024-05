GCM apreende 376 porções de drogas no Romano, em Santa Bárbara

A equipe de apoio tático da GCM (Guarda Civil Municipal) de Santa Bárbara d’Oeste apreendeu na noite desta sexta-feira (17), 376 porções de drogas que estavam escondidas em uma casa de gás no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Ninguém foi detido.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento os guardas avistaram dois homens: um com vestes de cor escura e outro que estava em uma motocicleta. Quando os agentes tentaram se aproximar, ambos fugiram e não foram localizados.

Apoio tático da GCM de Santa Bárbara apreendeu 376 porções de drogas no Romano – Foto: GCM Santa Bárbara/Divulgação

No caso do suspeito com vestes de cor escura, ele correu para dentro de um dos blocos do conjunto. Os GCMs tentaram encontrá-lo, mas não conseguiram.

Foi realizada uma varredura no local e dentro de uma casa de gás, pertencente a um dos apartamentos, os guardas encontraram uma sacola plástica com 202 pinos de cocaína, 131 porções de maconha, 38 pedras de crack e 5 porções de skunk.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas ao Plantão Policial de Santa Bárbara, onde a ocorrência foi registrada.