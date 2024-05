Santa Bárbara vai entregar 300 aparelhos auditivos para pacientes da rede municipal de saúde

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste vai entregar 300 aparelhos auditivos de forma gratuita para pacientes da rede municipal de saúde.

A ação organizada pela Secretaria de Saúde integra mais uma etapa do “Seu Exame”, programa de exames e procedimentos do município. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (17) pelo prefeito Rafael Piovezan (PL).

A previsão é que os aparelhos sejam entregues até o dia 5 de junho, e após o recebimento os pacientes passarão por consulta de ajuste e acompanhamento. Será fornecido um aparelho por paciente.

De acordo com a administração, as consultas e exames tiveram início nesta semana, no ambulatório do Hospital Santa Bárbara.

Inicialmente, os pacientes precisam passam por consulta com fonoaudiólogo e otorrinolaringologista, para exames e moldes necessários.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Estes pacientes são aqueles moradores da nossa cidade e que estão na fila de espera do sistema do Governo do Estado. Graças a um grande esforço nosso, atenderemos quem mais precisa”, afirmou o chefe do Executivo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Secretaria

A Secretaria de Estado da Saúde informa que as filas para dispensação de aparelhos auditivos são descentralizadas, ou seja, os municípios também possuem filas próprias, e uma única pessoa pode estar inscrita em mais de uma.

De acordo com a pasta, tem direito ao aparelho todos os pacientes que, após exame de audiometria, apresentarem um nível de perda auditiva compatível com o uso do aparelho.

A aquisição dos aparelhos depende de recursos enviados pelo Ministério da Saúde.

Para minimizar as filas, o Estado realiza mutirões e está investindo recursos próprios para abertura de serviços de reabilitação auditiva na Rede de Reabilitação Lucy Montoro, que conta com unidades na capital, interior e litoral do Estado.

A prefeitura não informou se existe fila de espera para o aparelho em Santa Bárbara.