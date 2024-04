Santa Bárbara registra 1ª morte por dengue na região neste ano

Vítima é um homem que começou a apresentar sintomas no dia 18 de fevereiro e morreu em 4 de março

Santa Bárbara d’Oeste registrou a primeira morte por dengue neste ano na RPT (Região do Polo Têxtil). O óbito consta no portal de monitoramento do Estado de São Paulo. Trata-se de um homem de 39 anos, que começou a apresentar sintomas em 18 de fevereiro e morreu em 4 de março. A causa foi confirmada nesta sexta-feira (5).

Segundo a prefeitura, a vítima morava no São Joaquim, já tinha sua saúde debilitada e foi atendido em um hospital particular de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A prefeitura ressalta que todas as ações de combate ao mosquito transmissor da doença foram realizadas no bairro, seguindo o protocolo proferido pelo Ministério da Saúde”, comunicou a administração municipal.

Outras sete mortes estão em investigação na região. São três em Hortolândia, duas em Sumaré, uma em Nova Odessa e uma em Americana. O LIBERAL questionou a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara sobre o óbito, mas ainda aguarda retorno.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Até o momento, o município barbarense soma 1.079 casos da doença. Sumaré e Nova Odessa lideram o ranking de contaminações, com 1.257 cada uma. Em Americana, 583 pessoas já contraíram dengue e, em Hortolândia, o número é de 459.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. É caracterizada por febre alta, que se inicia de maneira abrupta, dores no corpo, dor de cabeça e surgimento de manchas vermelhas. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles podem progredir para formas graves, chegando até ao óbito.

Santa Bárbara d’Oeste confirmou o primeiro óbito por dengue em 2024. Trata-se de um homem, de 39 anos, que já tinha sua saúde debilitada, morador do bairro São Joaquim. O óbito ocorreu em fevereiro. Ele foi atendido em um hospital particular de Americana.