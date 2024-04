Nova Odessa estende vacinação contra a dengue à faixa etária de 10 a 14 anos

A Vigilância Epidemiológica da de Nova Odessa amplia, a partir de segunda-feira (29), a a vacinação contra adengue para a faixa etária de 10 a 14 anos. Até então, o imunizante estava sendo oferecido apenas para crianças de 10 e 11 anos. Para concluir o ciclo de imunização, a segunda dose da vacina deverá ser tomada três meses após a primeira.

Nova Odessa ampliou a faixa etária de vacinação contra a dengue – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O total de doses aplicadas até agora foi de 337, e, com isso, a Secretaria de Saúde ainda tem doses do primeiro lote recebido do imunizante, no início do mês, com 1.079 unidades. A vacinação acontece de segunda até sexta-feira, das 7h às 16h, nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade.

“Precisamos incrementar a procura pela vacina, então já vamos ampliar a faixa etária, que passa a ser de 10 a 14 anos, antes mesmo de recebermos mais uma grade de vacinas”, explicou a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Paula Mestriner.

Nova Odessa foi a primeira cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas) a aplicar a nova vacina contra a dengue, no início da tarde do dia 10 deste mês. O prefeito Leitinho (PSD) e a secretária de Saúde, Adriana Welsch, acompanharam os primeiros atendimentos pessoalmente, na UBS do Jardim Nossa Senhora de Fátima.

COMBATE

Continuam diariamente as atividades da equipe especializada em prevenção da dengue, vinculada ao Setor de Zoonoses de Nova Odessa, focadas na eliminação do mosquito Aedes aegypti, transmissor do vírus. Até o momento, o município não registrou nenhum óbito confirmado pela doença em 2024, mas o número de casos confirmados já chega a 2.203 no ano.

Quem flagrar um possível criadouro do mosquito em áreas verdes ou terrenos fechados podem denunciar pelo telefone da Zoonoses: (19) 99749-2110.