Sumaré inicia vacinação contra a dengue nesta segunda

Sumaré começa na próxima segunda-feira (15) a vacinação contra dengue no município. Na RPT (Região do Polo Têxtil), Americana e Santa Bárbara d’Oeste iniciaram a imunização na última quinta (11) e Nova Odessa, que decretou estado de emergência por conta do alto número de casos da doença, começou na quarta (10).

Inicialmente, doses estão sendo aplicadas em crianças de 10 e 11 anos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Hortolândia confirmou o recebimento das doses e disse que a equipe está sendo treinada para aplicar a vacina. Inicialmente, as doses estão sendo aplicadas em crianças de 10 e 11 anos.

Em Sumaré, a vacinação ocorrerá de segunda à sexta, das 8h às 15h30, em todas as unidades de saúde, exceto a USF (Unidade de Saúde da Família) Viel. Para receber a dose, basta apresentar a carteira de vacinação ou documento de identificação.

Em Nova Odessa, entre quarta-feira e às 14 horas desta sexta, foram aplicadas 95 doses. Neste sábado, haverá plantão de vacinação contra gripe, Covid e dengue na UBS (Unidade Básica de Saúde) 7, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, das 7h às 17h.

No município de Santa Bárbara, 83 crianças tomaram a vacina na quinta e sexta. A procura é considerada baixa, segundo a administração.

Americana, que diz ter aplicado 95 doses na última quinta, informou nesta sexta que um novo balanço só será divulgado na próxima segunda.

A doença

A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. É caracterizada por febre alta, que se inicia de maneira abrupta, dores no corpo, dor de cabeça e surgimento de manchas vermelhas. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles podem progredir para formas graves, chegando até ao óbito.