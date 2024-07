Obra do Hospital Municipal de Sumaré começa na próxima semana e tem 16 meses de previsão

A construção do Hospital Municipal de Sumaré começa na próxima semana, com prazo de 16 meses para conclusão, segundo o prefeito Luiz Dalben (PSD). Ele divulgou as informações nesta quinta-feira (25), durante participação no programa Gold Morning, da rádio Gold FM 94.7.

O prefeito Luiz Dalben, no estúdio da Gold FM 94.7 – Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o chefe de Executivo, a obra ficará sob responsabilidade da iniciativa privada, por meio de uma parceria para aprovação de um empreendimento no município.

O hospital vai funcionar atrás da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Macarenko e será referenciado, ou seja, de portas fechadas para atendimento espontâneo.

O hospital vai receber apenas pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde e de pronto atendimento da rede SUS (Sistema Único de Saúde).

Por esse motivo, de acordo com o Luiz, decidiu-se pela construção atrás da UPA do Jardim Macarenko. A ideia é que a unidade de pronto atendimento sirva como uma porta de entrada para o hospital.

“Se você for lá, vai para o pronto atendimento e, do pronto atendimento, é referenciado para o hospital municipal”, disse o prefeito.