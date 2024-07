‘Corredor de negócios’ pode ser chamariz para novas empresas em Sumaré

Dalben destaca como pontos positivos os acessos da cidade a importantes rodovias - Foto: Leonardo Matos_Liberal

O corredor de negócios localizado às margens da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Sumaré, criado a partir da aprovação do PDDS (Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável) e da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, que modificaram o zoneamento da região de rural para urbano em janeiro deste ano, pode ser um chamariz para a vinda de novas empresas na visão do prefeito Luiz Dalben (PSD).

O chefe do Executivo também destaca como pontos positivos os acessos da cidade a importantes rodovias, como a Bandeirantes, Anhanguera (SP-330), ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, ao Porto de Santos e à linha férrea. A proposta é tornar a área às margens da rodovia um polo de alta tecnologia, com a instalação de plantas não poluentes. Ele afirmou ainda que já fez contato com o Desenvolve SP, agência de fomento do governo estadual, para intermediar a ligação com empresas que pretendam investir no município.

“Sumaré conta com uma logística importante e de fácil acesso para a capital e outros estados do País. Estamos em contato com uma empresa chinesa do segmento de borracha que pretende se instalar no corredor, com a possibilidade da criação de 2 mil postos de trabalho e investimento de mais de R$ 1 bilhão”, relata Dalben.

Luiz explica que a implantação de novas empresas vai muito além de um incremento da arrecadação para a cidade, pois traz empregos melhorando a qualidade de vida dos sumareenses, como aconteceu com a construção de um data center (Centro de Processamento de Dados) da Microsoft iniciada em outubro do ano passado na cidade.

A estrutura ocupa uma área de cerca de 300 mil metros quadrados às margens da Estrada Municipal Venâncio Calegari, na altura do Parque Santo Antonio, na região de Nova Veneza. “A Microsoft garantiu a duplicação da rodovia da Estrada Venâncio Calegari que liga Hortolândia, além de uma unidade do mercado que será instalada em breve às margens da Rodovia José Lozano de Araújo. Juntas, essas iniciativas vão trazer cerca de 3,4 mil empregos diretos para nossa cidade”, destaca o prefeito.

O chefe do Executivo vislumbra um futuro melhor para Sumaré, pois entende que está na reta final de seu segundo mandato com a sensação de dever cumprido – ele não pode se candidatar à reeleição. “Nossa cidade é como um foguete abastecido, pronto para decolar, e agora só precisa de um bom piloto.”