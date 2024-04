Vacinação contra a dengue começa nesta quarta em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa iniciará nesta quarta-feira (10) a vacinação contra a dengue. De acordo com o Executivo, a aplicação será apenas em crianças de 10 e 11 anos. As doses estarão disponíveis nas sete UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município a partir das 13h.

A Vigilância Epidemiológica da prefeitura retirou nesta terça, em Campinas, as 1.079 doses enviadas à cidade pelo Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora do órgão, Paula Mestriner, as doses serão imediatamente distribuídas às UBSs para início imediato da imunização dos pré-adolescentes.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Ministério da Saúde reservou as vacinas apenas para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, mas, diante da quantidade limitada de doses disponíveis neste momento, recomendou que os municípios iniciassem a imunização pela faixa etária de 10 a 11 anos.

O esquema de vacinação conta com duas doses, aplicadas num intervalo de três meses. O ministério enviará a segunda dose aos municípios posteriormente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além 1.079 doses para Nova Odessa, a pasta reservou 5.334 para Sumaré, 4.298 para Hortolândia, 3.650 doses para Americana e 2.959 para Santa Bárbara d’Oeste. Conforme o LIBERAL noticiou, a Prefeitura Americana definiu que vai começar a vacinação nesta quinta.

Neste ano, até a tarde desta terça, havia 695 casos de dengue registrados em Americana, 552 em Hortolândia, 1.422 em Nova Odessa, 1.220 em Santa Bárbara e 1.444 em Sumaré. Os números constam no portal de monitoramento do Estado de São Paulo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Santa Bárbara teve uma morte contabilizada na última sexta, a única até o momento na RPT. Município com maior proporção de casos por habitante, Nova Odessa declarou situação de emergência e estado de alerta epidemiológico em 15 de março.

“Prosseguem diariamente as ações da equipe antidengue do Setor de Zoonoses da prefeitura no combate ao mosquito transmissor do vírus da doença, o Aedes aegypti”, comunicou a Prefeitura de Nova Odessa.