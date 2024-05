Polícia Federal incinera 410 kg de drogas em Nova Odessa

Drogas foram apreendidas pela Polícia Federal - Foto: Divulgação_PF

A (PF) Polícia Federal incinerou, nesta quarta-feira (15), 410 kg de drogas e outras substâncias ilícitas em Nova Odessa. Segundo a corporação, a ação faz parte do plano estratégico de repressão ao tráfico ilícito de drogas.

No local, não divulgado, foram incinerados 410 kg de drogas diversas, como cocaína, maconha, haxixe, metanfetamina, MDMA, tetracaína, cafeína, lidocaína, medicamentos e anabolizantes.

Segundo nota enviada à imprensa, as substâncias foram apreendidas pela Polícia Federal, sendo parte delas decorrentes do trabalho de fiscalização pela Receita Federal no fluxo de encomendas postais do Aeroporto Internacional de Viracopos, e outra parte relacionada a apreensões postais dos Correios.

Essa é a segunda incineração do ano de 2024, e foi realizada na cidade de Nova Odessa – Foto: Divulgação_PF

Essa é a segunda incineração de 2024, e foi realizada na cidade de Nova Odessa, sob rígidos protocolos de segurança física dos envolvidos e seguiu as recomendações de saúde impostas, com o uso de EPIs e acompanhamento pela Vigilância Sanitária.