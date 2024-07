No alvo do governo federal, pagamentos do BPC crescem 20% na região em um ano

O valor pago pelo BPC (Benefício de Prestação Continuada) nas cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) aumentou 20% em um ano, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. No primeiro semestre de 2023, os pagamentos somaram R$ 113,8 milhões, enquanto neste ano os primeiros seis meses registraram R$ 136,7 milhões.

Pago pelo governo federal a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o BPC é a despesa obrigatória do governo que mais cresceu nos últimos anos.

Isso se deve, especialmente, ao crescimento no número de beneficiários. De 2019 a 2022, a quantidade aumentou em 1,1 milhão de pessoas, de acordo com a pasta.

Isso contribuiu para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciasse na última semana o bloqueio de despesas no Orçamento, que tem previsão de déficit de R$ 28,8 bilhões.

Além disso, o governo pretende realizar, neste segundo semestre, uma operação para identificar possíveis fraudes no recebimento do BPC, que incluirá o recadastramento dos beneficiários.

Valores na região

Na região, a quantia paga no primeiro semestre deste ano corresponde a 58,1% dos valores de todo o ano de 2023, que foi de R$ 235 milhões. A maior parcela de beneficiários da RPT diz respeito a idosos, que representam 58% do valor repassado.

A cidade que mais pagou o BPC nos primeiros seis meses de 2024 foi Sumaré, com R$ 47,4 milhões. A sequência da lista conta com Hortolândia, que pagou R$ 38,5 milhões; Americana, com R$ 24,6 milhões; Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 18,9 milhões; assim como Nova Odessa, que repassou R$ 7,3 milhões com o benefício.

Em Americana, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, explicou que os beneficiários do BPC recebem prioridade nas ações sociais.

“O público beneficiário do BPC é inscrito no Cadastro Único, sendo prioritário atendido pela política de assistência social. Anualmente, a secretaria publica no informativo socioeconômico dados referentes ao público atendido, inclusive com recortes do público beneficiário do BPC”, disse ao LIBERAL.

O BPC é pago mensalmente no valor de um salário mínimo, que está em R$ 1.412. Os envolvidos não recebem 13º salário e nem pensão por morte, como em outros benefícios previdenciários.

Confira os valores repassados pelo BPC na região

Cidade Valor repassado a PCDs Valor repassado a idosos Valor total repassado Americana R$ 10,1 milhões R$ 14,5 milhões R$ 24,6 milhões Santa Bárbara d’Oeste R$ 9,1 milhões R$ 9,9 milhões R$ 18,9 milhões Nova Odessa R$ 2,9 milhões R$ 4,4 milhões R$ 7,3 milhões Sumaré R$ 19,1 milhões R$ 28,3 milhões R$ 47,4 milhões Hortolândia R$ 16,1 milhões R$ 22,3 milhões R$ 38,5 milhões Total R$ 57,3 milhões R$ 79,4 milhões R$ 136,7 milhões Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.