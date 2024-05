Homem é encontrado morto com pedras amarradas ao corpo em represa de Nova Odessa

Corpo foi localizado na Represa Recanto 3, um dos pontos de captação de água para abastecimento da cidade - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

m homem ainda não identificado foi encontrado morto na Represa Recanto 3, em Nova Odessa, na tarde desta terça-feira (14). Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava com pedras amarradas ao corpo para evitar que subisse à superfície. As pernas também estavam amarradas com bobinas de motor.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o registro policial, por volta das 17h30, guardas civis municipais foram acionados por populares que relataram o forte cheiro e a presença de um corpo na Represa Recanto 3, que é um dos pontos de captação de água para o município.

Os patrulheiros foram até a represa e, confirmada a presença do cadáver, acionaram o Corpo de Bombeiros para fazer a remoção.

Segundo a Polícia Civil, o homem não possuía documentos que pudessem identificá-lo, mas usava uma aliança com um nome. Os policiais ainda confirmaram que o corpo estava preso a uma rede, amarrada a uma sacola com pedras, além de três bobinas de motor presas nas pernas com uma corda fina, que teria como objetivo manter ele no fundo da água.

Devido ao estado de decomposição, não foi possível constatar a existência de lesões ou perfurações no corpo. O caso será investigado pela Polícia Civil.