Prefeituras da região já enviaram mais de 70 toneladas de doações ao Rio Grande do Sul

Americana enviou para o Rio Grande do Sul 26,5 toneladas, Santa Bárbara 20 e Nova Odessa, 25; região segue com arrecadações, veja alguns pontos

Prefeituras e órgãos públicos da RPT (Região do Polo Têxtil) já enviaram, desde o início das campanhas até esta terça-feira (14), mais de 70 toneladas de doações para as vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul. O balanço foi realizado pelo LIBERAL após dados enviados ou divulgados pelas administrações.

Em Americana, três remessas foram levadas para o Estado gaúcho – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Americana, três remessas foram levadas para o Estado gaúcho, sendo a última na manhã desta terça, com 1,5 tonelada de roupas e agasalho.

Também deixaram a cidade 10 toneladas de mantimentos no últimos dia 9 e outras 15 toneladas nesta segunda (13), arrecadadas na sede da Defesa Civil e no TG (Tiro de Guerra).

Todos os caminhões que saíram do município foram viabilizados por meio de empresários e as entregas, previamente combinadas, serão realizadas no Fundo Social de Solidariedade e na Defesa Civil de Porto Alegre (RS), que ficarão responsáveis pela distribuição.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Americana, João Miletta, os veículos são monitorados por meio de ligações.

Ainda de acordo com ele, o transporte de donativos não tem sido afetado pelas enchentes. A avaliação, até o momento, é “bastante positiva”, mas o coordenador pediu mais itens de higiene pessoal e de limpeza.

“A gente não pode negar nada, mas é que essas pessoas perderam tudo, então quando a água abaixar teremos problemas de limpeza e sanitários”, explicou.

Por sua vez, em Santa Bárbara d’Oeste, uma carreta com 20 toneladas deixou a Defesa Civil nesta terça. O município ainda deve enviar ao RS outro veículo nos próximos dias, carregado de água e mais de 10 toneladas de mantimentos.

Já de Nova Odessa foram destinadas 25 toneladas nesta segunda e as arrecadações seguem no Paço Municipal até sexta (17), às 16h. O prefeito Leitinho (PSD) tem colaborado como médico veterinário no resgate a animais em Bento Gonçalves (RS).

Hortolândia arrecadou 2,5 toneladas no ingresso solidário da festa do peão do município, mas os itens ainda não foram enviados. A Prefeitura de Sumaré foi procurada, mas não informou o balanço.

Além das prefeituras, as unidades do Poupatempo, órgão do governo estadual, também arrecadou 3,8 mil itens, sendo 1,7 mil em Americana, 1,3 mil em Nova Odessa, 370 em Hortolândia, 280 em Sumaré e 160, em Santa Bárbara.

Confira os pontos de arrecadação das prefeituras e órgãos públicos da RPT