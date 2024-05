Hortolândia define pontos de arrecadação para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Campanha de arrecadação vai até 13 de maio - Foto: Prefeitura de Hortolândia_Divulgação

A Prefeitura de Hortolândia definiu nesta terça-feira (7) seis pontos de arrecadação para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha vai até 13 de maio e estão sendo solicitados itens de higiene pessoal, materiais de limpeza, roupas de cama, cobertores limpos e em bom estado, bem como água potável.

As doações podem ser feitas das 8h às 17h na sede da Guarda Municipal, no Ginásio Poliesportivo “Nelson Cancian”, na Secretaria de Serviços Urbanos, na Câmara Municipal e no Shopping Hortolândia.

Além desses, no próximo fim de semana da Festa do Peão de Hortolândia, que vai de 10 a 12 de maio, o público terá locais destinados para levar os donativos. Todos os itens arrecadados serão encaminhados por meio de caminhões, disponibilizados por parceiros e voluntários, a municípios do Rio Grande do Sul.

“Decidimos mobilizar prédios públicos e um final de semana inteiro da festa para arrecadar produtos para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que enfrentam este momento de extrema dificuldade. É muito importante que a população possa se unir e pensar na dor do outro, naquelas famílias que perderam tudo, que estão desoladas. O pouco que puder ser doado será bem-vindo”, comentou a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia, Maria dos Anjos.

De acordo com dados da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, divulgados nesta terça, já foram registrados 90 mortes em decorrência das enchentes. Ainda são 131 pessoas desaparecidas e 362 feridos.

Veja os pontos de arrecadação em Hortolândia