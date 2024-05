Veja onde fazer doações em Americana e região para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) têm se mobilizado para ajudar as vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira (6), prefeituras, órgãos públicos e empresas privadas divulgaram iniciativas para ajudar os mais de 300 municípios gaúchos afetados, conforme boletim do Governo do Rio Grande do Sul.

Defesa Civil de Americana está arrecadando itens de higiene pessoal e alimentos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em Americana, a Defesa Civil está arrecadando itens de higiene pessoal, alimentos – principalmente arroz -, água e vestuários em sua sede no Loteamento Industrial Chácara Machadinho.

A campanha tem apoio do Tiro de Guerra 02-45, que disponibilizou sua sede como ponto de arrecadação, na Vila Louricilda.

Ainda no município, estão recebendo doações a Pet Pilates, na Rua Gonçalves Dias, 134, Vila Pavan, das 8h às 17h; a Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 200, Vila Israel, das 8 às 17h; e a Uniap (Unidade de Apoio aos Portadores de Câncer), na Rua Albino Menegatti, 671, no Jardim Miriam.

Já em Nova Odessa as arrecadações serão feitas no Paço Municipal, no Centro.

A sede da Defesa Civil, no Centro, e a câmara, no Residencial Dona Margarida, são os locais onde moradores de Santa Bárbara podem doar alimentos, água, cobertores e roupas.

Por sua vez, em Sumaré, são três pontos: o Centro Administrativo do Matão, a antiga Fatec e o Corpo de Bombeiros.

Por fim, em Hortolândia, dois pontos de coleta já estão confirmados: as sedes do Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Serviços Urbanos.

No próximo domingo (12), no show de Rionegro & Solimões na festa do peão local, serão vendidos ingressos solidários – e a arrecadação também será destinada ao Rio Grande do Sul.

Iniciativa privada

Empresas e organizações da RPT também têm se mobilizado. A Dado Tintas espalhou cinco pontos em horário comercial: na Avenida Iacanga, 1.009, no Mollon, na Avenida Cillos, 3.074, no Jardim São José, e na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 264, na Vila Israel, todas em Americana; na Rua Goiânia, 615, na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Santa Bárbara d’Oeste; e na Rua do Tamboril, 926, no Residencial Altos do Klavin, em Nova Odessa.

Já a Viação Piracicabana, responsável por várias linhas da região, tem recebido doações em seu guichê na Rodoviária de Americana, das 4h às 22h.

O Colégio Pilares, em Santa Bárbara, abriu doações em sua unidade da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, na Colina.

A ONG (Organização Não-Governamental) Cadeia Para Maus Tratos tem pedido alimentos e ração na Rua Antônio Galvão Cezarino Leite, 102, na Vila Santa Catarina, em Americana; e na Rua João Jacob Rohwedder, 77, no Centro, e na Rua das Faia, 16, no Residencial Recanto das Árvores, ambos em Sumaré.

Os postos do Poupatempo no Estado de São Paulo também começaram a receber donativos.

Ainda é possível ajudar por meio do Pix do Governo do Rio Grande do Sul: a chave é o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) 92.958.800/0001-38, pela instituição financeira Banrisul.

Conforme balanço divulgado nesta segunda (6) pelo Estado do Rio Grande do Sul, até o momento são 345 municípios afetados, mais de 19 mil pessoas em abrigos, mais de 120 mil desalojados e 111 desaparecidos. Também foram confirmados mais de 80 óbitos devido às enchentes.

Confira todos os pontos de arrecadação na região