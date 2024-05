Defesa Civil de Americana inicia campanha para ajudar as vítimas das chuvas no RS

A Defesa Civil de Americana inicia, neste domingo (5), uma campanha de arrecadação para ajudar a população afetada pelos temporais que assolaram o Rio Grande do Sul. Podem ser doados itens essenciais, como kits de higiene pessoal, água, roupas de cama e de uso pessoal para crianças e adultos, além de mantimentos não perecíveis.

De acordo com João Miletta, coordenador da Defesa Civil de Americana, o órgão, que fica na Avenida Bandeirantes, 2.250, estará aberto das 9h às 15h neste domingo para receber as doações. Apesar disso, as arrecadações continuarão nos próximos dias.

Último boletim divulgado neste sábado (4) pela Defesa Civil afirma que 56 pessoas já morreram em razão dos temporais. Além dos mortos, há 67 desaparecidos e 74 pessoas feridas.

A Defesa Civil soma 32.962 pessoas fora de casa, sendo 8.296 pessoas em abrigos e 24.666 desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. Ao todo, 281 dos 496 municípios do estado registraram algum tipo de problema, afetando 377.497 mil pessoas.

“Qualquer doação é bem-vinda neste momento até porque tem pessoas que perderam tudo e estão só com a roupa do corpo”, afirmou Miletta.

A ação de arrecadação está sendo coordenada pela Defesa Civil de São Paulo, que, após receber as doações do município, encaminhará o auxílio para o Rio Grande do Sul.

Segundo Miletta, a iniciativa estava sendo planejada desde 27 de abril, porém aguardava-se por um posicionamento, uma vez que o acesso a muitos municípios ainda é inviável por terra.

Os estragos causados pelos temporais também afetaram a infraestrutura viária do estado. A Polícia Rodoviária Federal informou que 188 trechos de rodovias enfrentam bloqueios, sendo cinco trechos de rodovias federais e 28 de rodovias estaduais com bloqueios parciais. O restante dos trechos apresenta bloqueios totais.

Diante da gravidade da situação, o governo estadual decretou estado de calamidade, medida reconhecida pelo governo federal. Com isso, o estado está habilitado a solicitar recursos federais para ações de defesa civil, incluindo assistência humanitária, reconstrução de infraestruturas e restabelecimento de serviços essenciais.

Segundo meteorologistas, os temporais que acometem o Rio Grande do Sul são resultado de pelo menos três fenômenos regionais, agravados pelas mudanças climáticas. Para as próximas 24 horas, prevê-se a continuidade das chuvas.

A tragédia no estado está associada a correntes intensas de vento, a um corredor de umidade proveniente da Amazônia, que potencializa a precipitação, e a um bloqueio atmosférico, decorrente das ondas de calor.