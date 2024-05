Guardas de Americana auxiliam no resgate às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

O coordenador de planejamento Wendeo Santos e o subinspetor Franco, ambos da Gama (Guarda Municipal de Americana), têm auxiliado no resgate às vítimas dos temporais que atingiram e causaram enchentes no Rio Grande do Sul. Os agentes viajaram há uma semana para Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um dos municípios mais afetados pelo desastre ambiental.

De acordo com a Gama, os guardas pediram licença de suas respectivas funções para atuarem, de forma voluntária, no resgate de famílias e animais. Ambos se juntaram a uma equipe composta pelo deputado federal Delegado Bruno Lima (PP) e pela ativista da causa animal e moradora de Americana, Roberta Dias Lima.

Coordenador Wendeo e subinspetor Franco têm auxiliado no resgate às vítimas no Rio Grande do Sul – Foto: Gama/Divulgação

A equipe tem se concentrado na busca e resgate de animais abandonados em áreas alagadas, utilizando embarcações. Após os resgates, esses animais passam por atendimento veterinário e são encaminhados a um abrigo onde estão sendo alimentados.

“A maior dificuldade está sendo o volume de água que não baixa. Nos últimos dias, este volume vem aumentando e comprometendo o resgate de pessoas e animais que ainda estão nos sobrados, pois as casas térreas já estão completamente cobertas pelas águas. A situação é muito trágica, mas estamos vendo que o povo daqui do Rio Grande do Sul é muito forte, e acredito que brevemente poderão estar retornando às suas casas”, comentou Wendeo.

“O que vemos aqui é uma calamidade. Uma situação muito difícil, mas enquanto pudermos, estaremos ajudando e tentando amenizar um pouco do sofrimento das pessoas que vivem aqui’’, completou Franco.

De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul ao meio-dia deste sábado (18), o Estado tem 461 municípios afetados, 77 mil pessoas abrigadas, 540 mil desalojadas e mais de 2,3 milhões de habitantes atingidos pelas enchentes.

Ainda segundo o balanço, 82 mil pessoas e 12 mil animais já foram resgatados. São 806 feridos, 94 desaparecidos e 155 óbitos confirmados em decorrência do desastre ambiental.